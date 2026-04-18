تزايد التوترات في الخليج: آلاف السفن عالقة وسط خلافات نووية وعقوبات أمريكية

تشهد منطقة الخليج حالة من التوتر المتصاعد مع بقاء آلاف السفن، بما في ذلك ناقلات النفط، عالقة في المياه الإقليمية. تتفاقم الأزمة وسط خلافات مستمرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي والعقوبات الاقتصادية، مما يؤثر على حرية الملاحة في مضيق هرمز ويشكل تحدياً كبيراً للتجارة الدولية.

تتزايد التوترات في منطقة الخليج بشكل ملحوظ، حيث تشير تقديرات وكالة نوفوستي، المستندة إلى بيانات شركة Marine Traffic، إلى وجود أكثر من ألفي سفينة مدنية عالقة في المياه الإقليمية، من بينها مئات من ناقلات النفط. هذا الوضع المعقد يأتي في ظل تطورات دبلوماسية وسياسية متسارعة. ففي وقت سابق من يوم الجمعة، أدلى وزير الخارجية ال إيران ي عباس عراقجي بتصريح مهم، رداً على وقف إطلاق النار في لبنان، أكد فيه أن مرور جميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز سيكون ممكناً بالكامل طوال فترة وقف إطلاق النار.

هذه التصريحات تبعها شكر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن الحصار المفروض على الموانئ البحرية الإيرانية لا يزال قائماً وسيستمر سارياً حتى يتم تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني بالكامل. لم تتوقف التطورات عند هذا الحد، فقد أعلنت القيادة البحرية للحرس الثوري الإسلامي الإيراني عن تطبيق "نظام جديد" للملاحة في المضيق، يقضي بأن السفن المدنية لا يمكنها الإبحار إلا على طول مسار محدد، مما يثير تساؤلات حول طبيعة هذا التنظيم الجديد وتأثيراته على حرية الملاحة. تأتي هذه التطورات لتزيد من تعقيد المشهد، خاصة وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح لشبكة CBS بأن إيران وافقت على وقف دعم كل من حزب الله وحركة حماس، وهو ادعاء نفت إيران صحته، مؤكدة عدم موافقتها على نقل مخزونها من اليورانيوم المخصب. هذا النفي جاء غداة تصريحات للرئيس الأمريكي حول هذا الموضوع، الذي يعتبر جوهر الخلاف العميق بين الجانبين. في سياق متصل، ورغم الحصار، دخلت ناقلات عملاقة خاضعة لعقوبات أمريكية إلى الخليج عبر مضيق هرمز، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه العقوبات وصلاحيتها. فقد أظهرت بيانات الشحن دخول ناقلة عملاقة ثانية تخضع لعقوبات أمريكية إلى الخليج، على الرغم من منع الولايات المتحدة عبور السفن التي تزور الموانئ الإيرانية. على الجانب الآخر، أعلن الجيش الأمريكي عدم تسجيل أي خروقات للحصار البحري على إيران لليوم الثاني على التوالي منذ بدء تطبيقه، مؤكداً امتثال تسع سفن لتوجيهاته وعودتها نحو أحد الموانئ أو المناطق الساحلية الإيرانية. هذه التصريحات المتضاربة والتحركات المستمرة في منطقة الخليج تشير إلى استمرار حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد حركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في هذه المنطقة الحيوية





