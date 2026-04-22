تزايد الاستياء الأوروبي من إسرائيل.. هل نشهد غزّة ثانية؟

يكشف اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن تصاعد الاستياء من السياسات الإسرائيلية، مع مطالبات بتوجيه رسالة قوية إلى تل أبيب. ورغم غياب الأغلبية الكافية لتعليق الاتفاقية، تتزايد الدعوات لفرض قيود على المبادلات التجارية مع المستوطنات غير الشرعية.

تزايد الاستياء الأوروبي من إسرائيل يتصاعد، مع طرح تساؤلات حول إمكانية تكرار سيناريو غزة . خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، عبّر وزير خارجية لوكسمبورغ، كزافييه بيتيل، عن إحباطه من استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي ، متسائلاً: هل حقاً نريد غزّة ثانية؟

ورغم عدم وجود أغلبية كافية لإقرار تعليق الاتفاقية مع إسرائيل، سادت الجلسة لهجة قاسية تجاه السلوك الإسرائيلي، مع إعادة فتح النقاش حول انجراف حكومة نتنياهو نحو مزيد من العنف، كما وصفه وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس. أكدت المسؤولة عن السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالّاس أن الاقتراح لم يحصل على الدعم الكافي لتعليق الاتفاقية، أو حتى بعض بنودها، مشيرة إلى الحاجة لتغيير مواقف بعض الدول.

ومع ذلك، أعلنت عن دراسة مبادرة فرنسية سويدية لفرض قيود على المبادلات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية. ودافع ألباريس عن الاقتراح الذي قدمه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مؤكداً أن الحفاظ على مصداقية الاتحاد في مجال حقوق الإنسان يتطلب توجيه رسالة قوية إلى إسرائيل. وشاركت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكانتي هذا الرأي، مشددة على واجب الاتحاد في الدفاع عن قيمه الأساسية. الدول الثلاث (إسبانيا، وآيرلندا، وسلوفينيا) أصرت على إبقاء الاقتراح على طاولة المجلس، مع استشعارها لمزيد من التجاوب.

هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها إسبانيا وحلفاؤها مبادرة لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، والتي تشكل إطار العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، شريكها التجاري الأول. ففي عام 2024، تقدمت إسبانيا باقتراح رسمي لتعليق بعض البنود، لكنه أودع في أدراج مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. كما قوبل اقتراح سابق لمسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بورّيل لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل برفض من بعض الدول بقيادة ألمانيا.

وفي سبتمبر الماضي، تقدمت المفوضية باقتراح لتعليق بعض بنود الاتفاقية، لكنه لم يحصل على الأغلبية المطلوبة. وذكّرت الدول الثلاث المجلس بإقرار الحكومة الإسرائيلية قانوناً يجيز الحكم بإعدام الفلسطينيين، معتبرة ذلك خطاً أحمر. وتساءلت وزيرة الخارجية الآيرلندية عن الخطوات التي يجب أن يتخذها الاتحاد إزاء انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان. ومع ذلك، عاد التوجس التقليدي لدى بعض الدول الأوروبية وفرض ذاته، مما حال دون تحقيق الأغلبية اللازمة.

الاجتماع استعرض أيضاً الوضع في لبنان، واستمع إلى طلب رئيس الوزراء نواف سلام للمساعدات





