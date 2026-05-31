ترمب يطرح مقترحاً صارماً لإنهاء الصراع مع إيران وتخفيف حصار هرمز

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب يقدم تعديلات على اتفاق إقليمي لتشديد الشروط على إيران، مع التركيز على إغلاق برنامج الأسلحة النووية وإعادة فتح مضيق هرمز، في ظل تصعيد التوترات البحرية والسياسية بين الطرفين.

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عن تقديم مقترح جديد لبرنامج إقليمي يهدف إلى إنهاء الصراع المتصاعد مع إيران ، وفقاً لتقارير إعلامية أمريكية. وأكدت صحيفة نيويورك تايمز أن التعديلات التي أدخلها ترمب على الاتفاق تشمل تشديداً ملحوظاً للشروط، إذ أعاد نص الاتفاق المعدل إلى طهران لمراجعته من قبل المسؤولين المختصين.

وتتضمن هذه التغييرات، بحسب موقع أكسيوس، تعزيز نقاط حاسمة في الاتفاق مثل مصير المواد النووية الإيرانية، ما قد يؤدي إلى إطالة فترة المفاوضات بضعة أيام إضافية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الصفقة التي يُطمح من خلالها إنهاء الصراع الذي اندلع عقب الضربات المشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل على مواقع إيرانية في 28 فبراير. ترمب شدد على أن أولوياته لأي اتفاق تشمل التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية وإعادة فتح مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي يمر عبره نحو 20٪ من إمدادات النفط العالمية.

رغم إعلانه فتح المضيق، لا يزال الحصار البحري قائماً، حيث استمرت القوات الأمريكية في إيقاف سفن تجارية تحاول كسر الحصار على الموانئ الإيرانية، وفق ما صرح به مسؤول أمريكي مطلع على المستجدات. من جانب آخر، أظهر الجيش الأمريكي في بيان رسمي قدرته على استئناف العمليات العسكرية إذا استدعت الظروف ذلك، مشيراً إلى أن مخزونات الولايات المتحدة مناسبة لإعادة تشغيل أي عمليات حربية على الصعيد المحلي أو العالمي.

وقد أكدت وزارة الدفاع أن الرئيس ترمب لن يوقع على أي اتفاق مع طهران ما لم تستوفِ جميع الشروط المتطلبات، بما في ذلك ضمانات أمنية وإجراءات إنصافيّة متعلقة بالميمّا النووية وإعادة فتح الممر المائي. وفي الوقت نفسه، سعى البرلمان الإيراني إلى تعزيز سيادة البلاد عبر مشروع قانون يتيح لإدارة قانونية أكثر شمولاً لمضيق هرمز، بهدف تنظيم مرور السفن وتحديد رسوم قصيرة الأجل مقابل خدمات مثل إزالة الألغام، معارضةً فرض رسوم دائمة قد تعيق التجارة البحرية.

على الصعيد الإقليمي، شهدت طهران مظاهرة جماهيرية تلوح فيها أعلام البلاد في 29 مايو، معارضةً للولايات المتحدة وإسرائيل، بينما تستمر وكالة الأنباء التابعة للحرس الثوري في التأكيد على استمرار الحصار البحري الأمريكي. وتُظهر تقارير وصحيفة وول ستريت جورنال أن بعض السفن، بما فيها تلك التي تتعاون مع الجيش الأمريكي، تدرك أن المضيق ليس مغلقًا تمامًا، إذ تتنقل أساطيل من أكبر ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال عبره في الأسابيع الأخيرة، متجنبةً نظام التعريف الآلي لتقليل فرص التعرف عليها من قبل القوات الإيرانية.

هذه العمليات تُعطي إشارة إلى أن للولايات المتحدة القدرة على توجيه النصائح للسفن بشأن توقيت التوقف عن التواصل وكيفية الرد على أي تهديدات محتملة، ما يُظهر التوازن الدقيق بين الحفاظ على تدفق الطاقة العالمي وإدارة مخاطر الصراع البحري المتصاعد





