ترمب يلوح باستئناف الحرب مع إيران إذا رفضت الاتفاق وتصعيدات على الجبهات الإسرائيلية-اللبنانية

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب يهدد باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا لم تلتزم طهران بالشروط، ويؤكد على حماية مضيق هرمز، في حين تشهد المنطقة تصعيدا متجددا بين إسرائيل وحزب الله، وتطورات سياسية داخل إسرائيل، وتداعيات اقتصادية بسبب الإغلاقات والحصار.

في تطور مثير، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أن إيران تبدو مصممة على التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ، لكنه أعرب عن عدم رضاه بالنتائج المحققة حتى الآن، وأشار إلى احتمال استئناف العمليات العسكرية ضد طهران إذا فشلت المفاوضات.

وتحدث ترمب عن خطط لحماية مضيق هرمز، مؤكدا أن المضيق سيظل مفتوحا للجميع بصفته مياها دولية ولن يكون تحت سيطرة إيران، وأن الولايات المتحدة ستتولى حمايته. وتأتي these التصريحات في الوقت الذي تكثف فيه إيران和白宫 ضغوطهما الدبلوماسية، وسط مخاوف من سيطرة روسيا أو الصين على المخزون النووي الإيراني، وهو ما وصفه ترمب بأنه أمر لا يبدو مقبولا له.

وقد بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة عسكرية ضد إيران في 28 فبراير الماضي، ردت عليها إيران بهجمات على إسرائيل والأهداف الأمريكية في المنطقة، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 8 أبريل. واستجابت إيران للهجوم بالإعلان عن إغلاق مضيق هرمز أمام السفن إلا بالتنسيق معها، بينما فرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل، ما أثار تداعيات على إمدادات الطاقة العالمية.

إلى جانب هذه التطورات، تناقلت وسائل إعلام عبريّة أن واشنطن أبلغت إسرائيل بخطة لسحب طائراتها من مطار بن غوريون في حال التوصل إلى اتفاق مع إيران. كما شهدت الجبهة الشمالية ازديادا في التصعيد، حيث وسعت إسرائيل هجماتها على لبنان وفرضت قيود في منطقة الجليل، في تبادل مستمر للضربات مع حزب الله، مما أسفر عن مقتل العشرات. وفي سياق منفصل، يعقد الكنيست الإسرائيلي الاثنين تصويتا على مشروع قانون لحل نفسه بالقراءة الأولى، على خلفية أزمة تجنيد الحريديم.

ووسط الجدل المستمر حول وضعه الصحي، خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفحوصات طبية في مستشفى هداسا. من ناحية أخرى، أوصت روسيا الولايات المتحدة بإجلاء موظفي بعثاتها الدبلوماسية من كييف، في إجراء يزيد من حدة التوترات. وفي تطور آخر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم بلاده مواصلة جهودها لحماية مؤسسة الأسرة وتعزيزها. وأكدت إيران أنها حققت تقدما في التفاهم مع واشنطن، ونفت فرض رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز، رغم الإجراءات الواقعية التي سبق أن اتخذتها





TRTArabi / 🏆 9. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الولايات المتحدة ترمب إسرائيل حزب الله مضيق هرمز حرب اتفاق نووي تصعيد لبنان

United States Latest News, United States Headlines