ترمب يعيد صياغة المشهد الوطني والدولي: احتفالات استثنائية وحروب بحرية ووساطات سياسية

تقرير مفصل يتناول إعلانات الرئيس ترمب بشأن الذكرى 250 لاستقلال أمريكا، والحملة العسكرية العنيفة ضد تهريب المخدرات في الكاريبي، وموقفه من لقاء بوتين وزيلينسكي.

في تحرك يبرز رغبته في ترك بصمة غير تقليدية على التاريخ الوطني للولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تنظيم تجمع جماهيري ضخم في العاصمة واشنطن في الرابع والعشرين من يونيو المقبل، وذلك احتفالاً بالذكرى المئتين والخمسين لاستقلال أمريكا.

هذا الإعلان جاء بعد تحول جذري في خطط الاحتفالات، حيث كشف ترمب عن إلغاء سلسلة من الحفلات الموسيقية التي كانت مقررة مسبقاً، مبرراً ذلك بانسحاب معظم الفنانين المشاركين. وعبر منصته تروث سوشال، وصف الرئيس البالغ من العمر تسعة وسبعين عاماً هذا الحدث بأنه سيكون أعظم تجمع على الإطلاق ومميزاً على كافة المستويات، منتقداً في الوقت ذاته المغنين الذين وصفهم بأنهم يفتقرون إلى الموهبة ويتقاضون مبالغ باهظة مقابل عروض تسبب النعاس، مؤكداً أن الجمهور سيستمتع بموسيقى كلاسيكية مألوفة لديهم، مع إشارة خاصة إلى عرض للمغني لي غرينوود الشهير بأغنية ليبارك الله الولايات المتحدة الأميركية.

ولم تقتصر طموحات ترمب على التجمعات الخطابية، بل امتدت لتشمل جوانب رياضية صاخبة، حيث اقترح تنظيم منافسات للفنون القتالية المختلطة (يو. إف. سي) في الرابع عشر من يونيو، وهو التاريخ الذي يتزامن مع عيد ميلاده الثمانين، وذلك عبر تشييد حلبة خاصة في حديقة البيت الأبيض، مما يعكس رغبته في دمج القوة والترفيه بالرموز الوطنية في إطار حركته المعروفة باسم 'اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى'.

على الصعيد الأمني والعسكري، تتبنى إدارة ترمب استراتيجية هجومية صارمة ضد شبكات تهريب المخدرات الدولية، وهو ما تجلى في التقارير الأخيرة الصادرة عن القيادة الجنوبية للجيش الأميركي (سواثكوم). فقد كشفت البيانات أن العمليات العسكرية المكثفة التي استهدفت القوارب المشتبه في تورطها بتهريب المواد المخدرة في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ قد أسفرت عن مقتل مئتين وسبعة أشخاص منذ خريف عام ألفين وخمسة وعشرين.

وأوضحت القيادة أن القوات الأميركية نفذت ثلاثة وستين هجوماً دقيقاً أدت إلى تدمير أربعة وستين سفينة، حيث قتل مئة وتسعون مهرباً في هذه الضربات، بينما تم انتشال جثتين فقط من المياه، في حين لا يزال مصير خمسة عشر آخرين مجهولاً بعد إلغاء عمليات البحث. وتصف إدارة ترمب هذه التجارة غير القانونية بأنها 'إرهاب مخدرات'، محملة الشبكات الأجنبية مسؤولية أزمة الجرعات الزائدة التي تفتك بمواطني الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تمر هذه العمليات دون انتقادات، حيث وجه خبراء قانونيون ومدافعون عن حقوق الإنسان تساؤلات حادة حول شرعية تنفيذ هجمات مميتة في المياه الدولية، معتبرين أن هذه الإجراءات قد تتجاوز حدود القانون الدولي المعمول به في مواجهة الجريمة المنظمة. وفي سياق الدبلوماسية الدولية ومحاولات إنهاء النزاعات الكبرى، أبدى الرئيس دونالد ترمب تفاؤلاً كبيراً بشأن إمكانية عقد لقاء مباشر بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وفي تصريحات أدلى بها للصحافيين داخل المكتب البيضاوي، وصف ترمب فكرة هذا اللقاء بأنها ستكون أمراً رائعاً، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تلعب دوراً محورياً وكبيراً في تسهيل هذا التواصل بعد الاقتراح الذي قدمه الرئيس الأوكراني لعقد محادثات مباشرة. وتأتي هذه التصريحات في وقت يسعى فيه ترمب لإظهار قدرته على إدارة الملفات الدولية المعقدة وتقديم حلول سريعة للحروب المستمرة، مؤكداً على أهمية الحوار المباشر بين القادة لإنهاء الصراعات.

وفي مقابل هذا التوجه الدبلوماسي، تظهر استطلاعات الرأي تبايناً في مواقف أنصاره، حيث تشير بيانات مؤسسة يوغوف إلى أن أكثر من ربع مؤيدي حركة 'ماغا' لا يبدون تأييداً لإصدار ورقة نقدية جديدة، مما يعكس انقسامات اقتصادية داخل قاعدته الشعبية حتى في ظل تحركاته السياسية والعسكرية الواسعة





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دونالد ترمب استقلال الولايات المتحدة مكافحة تهريب المخدرات الأزمة الروسية الأوكرانية الأمن القومي الأميركي

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