ترمب: إيران تحتفظ بقدرات عسكرية تشمل صواريخ وطائرات مسيّرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مقابلة مع شبكة NBC نيوز الجمعة، إن إيران لا تزال تمتلك نحو خُمس ترسانتها الصاروخية، على الرغم من الضربات الجوية المكثفة التي تعرضت لها خلال الحرب الأخيرة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مقابلة مع شبكة NBC نيوز الجمعة، إن إيران لا تزال تمتلك نحو خُمس ترسانتها الصاروخية، على الرغم من الضربات الجوية المكثفة التي تعرضت لها خلال ال حرب الأخيرة.

وأوضح ترمب أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية دمرت معظم مصانع الطائرات المسيّرة ومنصات الإطلاق ومنشآت إنتاج الصواريخ الإيرانية، لكنه أقر بأن طهران ما زالت تحتفظ بقدرات عسكرية تشمل صواريخ وطائرات مسيّرة. وأضاف أن تقديراته تشير إلى بقاء ما بين 21 و22% من الترسانة الصاروخية الإيرانية، واصفاً هذا العدد بأنه كبير، لكنه أقل بكثير مما كانت تمتلكه إيران عند بداية الحرب.

في المقابل، أشارت تقارير إعلامية أمريكية استناداً إلى مسؤولين ونتائج استخباراتية إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بنسبة أكبر من قدراتها الصاروخية، بينما رفض مسؤول عسكري أمريكي رفيع الأرقام المتداولة دون الكشف عن تقديرات بديلة، في وقت تواصل فيه إدارة ترمب التأكيد على نجاح الضربات التي سبقت وقف إطلاق النار المعلن قبل نحو شهرين. وذكرت تقارير أمريكية أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية دمرت ما يزيد عن 80% من قدرات إيران الصاروخية، بينما أعلن مسؤولون إيرانيون أنهم استطاعوا استعادة قدراتهم الصاروخية بنسبة 80%، فيما يشير ذلك إلى أن إيران ما زالت تحتفظ بقدراتها الصاروخية، على الرغم من الضربات الجوية المكثفة التي تعرضت لها خلال الحرب الأخيرة.

وأضاف ترمب أن إيران ما زالت تحتفظ بقدرات عسكرية تشمل صواريخ وطائرات مسيّرة، واصفاً هذه القدرات بأنه كبيرة، لكنه أقل بكثير مما كانت تمتلكه إيران عند بداية الحرب. وأشار ترمب إلى أن إيران ما زالت تعاني من تأثيرات الحرب، وذكر أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية دمرت معظم مصانع الطائرات المسيّرة ومنصات الإطلاق ومنشآت إنتاج الصواريخ الإيرانية، مما أدى إلى خسائر كبيرة في القوات الإيرانية.

وأضاف ترمب أن إيران ما زالت تحتفظ بقدراتها الصاروخية، وذكر أن هذه القدرات تشمل صواريخ وطائرات مسيّرة، واصفاً هذه القدرات بأنه كبيرة، لكنه أقل بكثير مما كانت تمتلكه إيران عند بداية الحرب. وفي الوقت نفسه، أشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن إيران ما زالت تحتفظ بنسبة أكبر من قدراتها الصاروخية، بينما رفض مسؤول عسكري أمريكي رفيع الأرقام المتداولة دون الكشف عن تقديرات بديلة.

وذكرت تقارير أمريكية أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية دمرت ما يزيد عن 80% من قدرات إيران الصاروخية، بينما أعلن مسؤولون إيرانيون أنهم استطاعوا استعادة قدراتهم الصاروخية بنسبة 80%





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دونالد ترمب إيران صواريخ طائرات مسيّرة حرب

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