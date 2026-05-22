ترمب في ولايته الثانية: صراع بين النرجسية السياسية ومصالح الشعب الأميركي

يتناول التقرير تحليل شبكة سي إن إن لسياسات الرئيس دونالد ترمب، مسلطاً الضوء على تركيزه على المكاسب الشخصية وبناء إرث معماري مثير للجدل في واشنطن، وتجاهله للأزمات الاقتصادية التي ترهق المواطنين.

سلطت تحليلات إعلامية حديثة، وتحديداً من شبكة سي إن إن الأميركية، الضوء على نمط إدارة الرئيس دونالد ترمب في ولايته الثانية، حيث أشارت إلى وجود فجوة عميقة بين أولويات الرئيس الشخصية وبين الاحتياجات الملحة للمواطنين الأميركيين الذين يعانون من موجات الغلاء والتضخم.

وأوضح التحليل أن ترمب يبدو وكأنه يوجه بوصلة سلطاته التنفيذية نحو تحقيق مكاسب ذاتية غير مسبوقة، متجاوزاً بذلك كل أسلافه في استخدام المنصب الرئاسي كأداة لتعزيز النفوذ الشخصي والحماية القانونية والمالية. ومن أبرز الأمثلة التي تم طرحها في هذا السياق، قيام وزارة العدل بإصدار قرار يمنع مصلحة الضرائب من مراجعة الشؤون الضريبية السابقة للرئيس وعائلته بشكل نهائي، وهو ما جاء ضمن تسوية قضائية مثيرة للجدل تتعلق بدعوى رفعها ترمب ضد حكومته السابقة للمطالبة بتعويضات مالية ضخمة بسبب تسريب إقراراته الضريبية، مما يثير تساؤلات أخلاقية وقانونية حول مدى استقلالية المؤسسات الرقابية في ظل إدارته.

وفي سياق موازٍ، أثارت خطة إنشاء صندوق تعويضات بقيمة مليار و776 مليون دولار حالة من الجدل الواسع داخل الأوساط السياسية، بما في ذلك بين أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ. هذا الصندوق مخصص لتعويض الأشخاص الذين يدعون أنهم وقعوا ضحايا لاستخدام السلطة كلاح في عهد إدارة جو بايدن، وهو ما اعتبره منتقدون تجسيداً لشعار حملة ترمب الانتخابية أنا انتقامكم.

وقد تزايدت المخاوف من أن يتم توظيف هذه الأموال لمكافأة الأشخاص الذين شاركوا في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021، وهو ما وصفه ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية السابق، بأنه خطأ أخلاقي فادح وغباء محض، حيث لا يمكن قبول فكرة دفع رواتب أو تعويضات لمن اعتدوا على رجال الشرطة والقانون. ويرى المراقبون أن هذا التوجه يعكس رغبة ترمب في مكافأة مؤيديه الذين ساندوه في ادعاءاته حول تزوير انتخابات 2020، مما يحول مؤسسات الدولة إلى أدوات للمكافأة والولاء الشخصي بدلاً من تطبيق القانون على الجميع بالتساوي.

أما على صعيد الإرث العمراني، فقد كشف ترمب عن مشاريع إنشائية ضخمة في العاصمة واشنطن تعكس شغفه بالبناء والرغبة في ترك بصمة بصرية دائمة تتجاوز فترة رئاسته. ومن أبرز هذه المشاريع إنشاء قاعة رقص فخمة في البيت الأبيض ستقام على أنقاض الجناح الشرقي العتيق، بالإضافة إلى تخطيط لإنشاء أكبر إمبراطورية للطائرات من دون طيار على سطح المبنى لحماية المدينة. كما شملت خططه بناء قوس نصر ضخم قد يؤثر على الرؤية البصرية للمعالم الأثرية في واشنطن.

وبينما يروج ترمب لهذه المشاريع على أنها هدايا للأمة وجزء من عملية تجميل للعاصمة التي تدهورت في عهد من سبقوه، يرى المعارضون أنها مظاهر فساد وإساءة استخدام للسلطة، خاصة مع محاولته تحويل ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب لتمويل بناء ملجأ وتجهيزات أمنية سرية تحت قاعة الاحتفالات، مدعياً أن ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي. وعلى الرغم من هذه الصراعات والضجة المثارة حول مشاريعه الشخصية، يحاول البيت الأبيض تخفيف حدة الانتقادات عبر إطلاق مبادرات تلامس حياة المواطنين اليومية، مثل توسيع موقع ترمب آر إكس الإلكتروني لخفض أسعار الأدوية العامة، بما في ذلك أدوية السكري والكوليسترول.

ومع ذلك، فإن استطلاعات الرأي تشير إلى وجود معارضة شعبية واسعة، حيث يرى أكثر من نصف الأميركيين أن هدم الجناح الشرقي لبناء قاعة رقص هو قرار غير صائب في وقت تعاني فيه البلاد من ضائقة اقتصادية. وبينما يظل مؤيدو ترمب الأوفياء يرون فيه المنقذ الوحيد الذي يستمع لشكاواهم ضد النظام العالمي، يعتقد خصومه أن سلوكه في الولاية الثانية يؤكد أن مصلحته الشخصية تعلو فوق كل اعتبار وطني، مما قد يؤدي إلى نتائج عكسية تؤثر على شعبيته واستقرار إدارته السياسية في المستقبل





