ترمب يشارك في عشاء رابطة المراسلين بعد حادث الإطلاق ويوقع أمراً تنفيئياً للذكاء الاصطناعي

يغطي هذا الخبر عدة تطورات سياسية وأمنية وتقنية، أبرزها عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المشاركة في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض بعد إعادة جدولته إثر حادث إطلاق نار، وتوقيعه أمراً تنفيئياً يسمح للحكومة بالاطلاع على نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحها. كما يتضمن أخباراً عن توجه الخارجية الأمريكية نحو شراكة أمنية مع أرض الصومال، وبراءة عضو في كتائب حزب الله من تهم أمريكية، وتأكيد السيسي على التنسيق مع أمريكا، وتأخير سفر إمبولو إلى كأس العالم.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن مشاركته وإلقاء كلمة في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض بعد إعادة جدولته إلى 24 يوليو المقبل، وذلك بعد أن اضطر لمغادرة الحفل المقرر في 25 أبريل بسبب حادث إطلاق نار عند نقطة تفتيش أمنية خارج القاعة.

وقد وصف ترمب إعادة تنظيم العشاء بأنه "دليل على القوة والصلابة"، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن ناحيتها، أكدت رئيسة الرابطة ويجيا جيانغ أن العشاء الجديد يهدف إلى التأكيد على أن "العنف لن يقول الكلمة الأخيرة"، خاصة في عام يحتفل بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة. وبالتوازي، وقّع ترمب أمراً تنفيذياً يسمح للحكومة الأمريكية بالاطلاع على نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة قبل طرحها للعامة بـ30 يوماً، في إطار طوعي يهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني.

ويشمل الأمر إنشاء "مركز تنسيق لأمن الذكاء الاصطناعي السيبراني" بالتعاون مع وزارة الخزانة ووكالة الأمن القومي ووكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية، للتنسيق في كشف ثغرات البرمجيات ومعالجتها. ويأتي هذا القرار بعد مخاوف أمنية起居 نموذج "ميثوس" من شركة "أنثروبيك" الذي قد كشف عن ثغرات خطيرة. وبرزت انتقادات من مستثمر في وادي السيليكون ديفيد ساكس، الذي حذّر من أن التنظيم قد يبطئ الابتكار ويضر بالتنافسية ضد الصين.

وكان ترمب قد ألغى في اليوم الأول من ولايته أمر بايدen السابق لتنظيم الرقابة على الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، كشف تقرير للخارجية الأمريكية عن نوايا واشنطن لاعتبار إقليم أرض الصومال شريكاً محتملاً في المصالح الأمنية، خاصة في ضمان حرية الملاحة. وفي تطور قضائي، دفع عضو في جماعة "كتائب حزب الله" العراقية ببراءته من تهم مشاركته في هجمات على مصالح أمريكية في أوروبا أمام محكمة أمريكية.

كما تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن "محورية التنسيق والتشاور الوثيق" بين مصر والولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط ومواجهة التحديات. على صعيد رياضي، تأخر سفر المهاجم السويسري بريل إمبولو إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم بسبب مراجعة وثائق سفره من قبل الاتحاد السويسري





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