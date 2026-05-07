ترمب يتنبأ بإنهاء الصراع مع إيران واتفاق وشيك لإنهاء أزمة النووي ومضيق هرمز

في تصريحات تعكس مزيجاً من التفاؤل والتهديد، توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الوصول إلى اتفاق سريع مع طهران ينهي الحرب القائمة، مع التلويح بشن عمليات عسكرية واسعة إذا تعثر المسار الدبلوماسي.

تشهد الساحة الدولية في الوقت الراهن حالة من التسارع الملحوظ في الاتصالات السياسية والعسكرية المكثفة، والتي تهدف في مقامها الأول إلى احتواء حالة التصعيد الخطيرة التي تسيطر على منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق المتوتر، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتصريحات مساء يوم الأربعاء، أعرب فيها عن توقعاته بأن الحرب القائمة مع إيران ستصل إلى نهايتها بشكل سريع، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية تقترب بشكل ملموس من التوصل إلى اتفاق شامل يضع حداً نهائياً للأزمة المتفاقمة في مضيق هرمز، ويسوي الملف النووي الإيراني الشائك، وذلك في ظل حالة من الترقب والانتظار داخل الدوائر السياسية في واشنطن لرد طهران المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة.

وكان ترمب قد أدلى بهذه التصريحات خلال مشاركته في فعالية سياسية كبرى لدعم مرشح الحزب الجمهوري لمنصب حاكم ولاية جورجيا، بيرت جونز، حيث شدد بوضوح على أنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف من الظروف، معتبراً أن معظم الشعوب تدرك صوابية الإجراءات التي تتخذها واشنطن، ومؤكداً أن هذه الأزمة ستنتهي في وقت قريب جداً.

ومن جانبها، نقلت شبكة CNN عن مصدر مطلع توقعات بأن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي قد يصل اليوم الخميس، بينما كشف مسؤولون أمريكيون في حديث لموقع أكسيوس أن واشنطن تتوقع استلام الرد الرسمي خلال فترة زمنية تتراوح بين 24 إلى 48 ساعة، مشيرين إلى أن التأخير في الرد الإيراني قد يكون مرتبطاً بظروف تتعلق باختباء المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، مع التأكيد على أن المفاوضات لم تعد بعيدة عن التوصل إلى اتفاق، رغم عدم وجود صفقة نهائية وموقعة حتى هذه اللحظة.

وفي مقابل هذه النبرة الدبلوماسية المتفائلة، يظهر الجانب الآخر من الاستراتيجية الأمريكية التي تعتمد على الضغط العسكري المباشر، حيث لوح الرئيس ترمب صراحة باللجوء إلى العمل العسكري الواسع إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل موعد زيارته المرتقبة إلى الصين، وهو ما يشير بوضوح إلى ضيق الهامش الزمني المتاح للمسار الدبلوماسي. وقد صرح ترمب في حديثه للصحافيين داخل المكتب البيضاوي بأن المحادثات التي جرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية كانت جيدة جداً، وأن احتمال التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط هو احتمال وارد جداً وممكن للغاية.

كما استخدم ترمب منصته تروث سوشال ليعبر عن رؤيته، حيث كتب أنه إذا وافقت إيران على البنود المقترحة، وهو افتراض يصفه بأنه كبير، فإن ما أسماه عملية الغضب الملحمي والأسطورية ستصل إلى نهايتها. ومع ذلك، لم يتردد ترمب في إرسال تحذيرات شديدة اللهجة، مؤكداً أنه في حال رفض طهران للاتفاق، فإن القصف سيبدأ وسيكون بمستوى من الشدة والحدة يتجاوز بمراحل كل ما حدث في السابق، مما يعكس سياسة حافة الهاوية التي تنتهجها واشنطن لإجبار طهران على الرضوخ لشروطها.

أما على الصعيد الميداني والعسكري، فقد أعلن الرئيس ترمب يوم الثلاثاء عن تعليق عملية مشروع الحرية، وهي العملية التي كانت تهدف إلى مرافقة السفن وتأمين عبورها عبر مضيق هرمز بعد أن قامت إيران بإغلاق الممر الملاحي عملياً منذ اندلاع شرارة الحرب، واعتبر ترمب أن هذا التعليق يأتي نتيجة إحراز تقدم كبير نحو اتفاق كامل ونهائي. ولكن، وبالرغم من تعليق هذه العملية المحددة، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال متمسكة بفرض الحصار الصارم على الموانئ الإيرانية منذ الثالث عشر من أبريل الماضي.

وفي تطور ميداني لافت، أعلن الجيش الأمريكي يوم الأربعاء أن مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية قامت بإطلاق النار على ناقلة نفط وتعطيلها بعدما حاولت الناقلة كسر الحصار المفروض، مما يظهر أن اليد العسكرية الأمريكية لا تزال حاضرة وبقوة في المنطقة. وفي سياق متصل بالتحركات الدولية، أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية عن تمركز حاملة الطائرات شارل ديغول مع السفن المرافقة لها في منطقة الخليج، وذلك في إطار الاستعداد لمهمة متعددة الجنسيات تقودها بريطانيا وفرنسا تهدف إلى حماية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، مما يعزز من حالة الاستنفار العسكري الدولي في المنطقة بانتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة من مفاوضات أو مواجهات





