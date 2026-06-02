ترمب يعيد هيكلة السياسات التجارية الأمريكية عبر تعديلات جمركية واسعة وإجراءات عقابية ضد البرازيل

تفاصيل المراسيم الرئاسية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية في الولايات المتحدة من خلال تعديل رسوم الصلب والألمنيوم، بالتزامن مع توجه واشنطن لفرض رسوم عقابية على الواردات البرازيلية ردا على ممارسات تجارية غير عادلة.

في إطار مساعيه المستمرة لتعزيز السيادة الصناعية والاقتصادية للولايات المتحدة، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مرسوما رئاسيا جديدا يهدف إلى إعادة تنظيم الرسوم الجمركية المفروضة على واردات استراتيجية من النحاس والألمنيوم والحديد.

هذا التحرك يأتي ضمن رؤية إدارته الرامية إلى إعادة بناء القاعدة الصناعية الوطنية وتحفيز الاستثمارات قصيرة الأجل لضمان تقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين. وبموجب هذا المرسوم، تقرر خفض الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات المشتقة من الصلب والألمنيوم، حيث شمل التخفيض أنواعا معينة من الآلات الزراعية ومعدات التدفئة والتكييف والتهوية المخصصة للمساكن، لتنخفض الرسوم من 25 في المائة إلى 15 في المائة.

كما وسع المرسوم نطاق التسهيلات ليشمل المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، والتي ستخضع لرسوم بنسبة 15 في المائة شريطة أن يتم استيرادها من دول ترتبط مع واشنطن باتفاقيات تجارية مؤهلة. علاوة على ذلك، قدمت الإدارة الأمريكية حافزا إضافيا للشركات الأجنبية التي تدمج المكونات المحلية في إنتاجها، حيث يمكن لهذه الشركات الحصول على رسوم تفضيلية بنسبة 10 في المائة إذا كانت معداتها الرأسمالية تتضمن ما لا يقل عن 85 في المائة من الفولاذ أو الألمنيوم الذي تم صهره وصبّه داخل الأراضي الأمريكية من حيث الوزن الإجمالي.

وفي مقابل هذه التسهيلات، فرض المرسوم قيودا جديدة وصارمة على فئات محددة من المنتجات، حيث تم إدراج رفوف الصلب وألواح الطباعة الحجرية المصنوعة من الألمنيوم ضمن قائمة المنتجات التي ستخضع لرسوم جمركية مرتفعة تصل إلى 25 في المائة. ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ الفعلي بدءا من الساعة 12:01 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة من يوم الثامن من يونيو، على أن تستمر هذه الإجراءات حتى نهاية ديسمبر من عام 2027.

تهدف هذه الاستراتيجية الزمنية إلى خلق بيئة استثمارية تشجع الشركات على نقل عمليات التصنيع إلى الداخل الأمريكي أو الاعتماد على المواد الخام المحلية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الأمن القومي من خلال تأمين سلاسل التوريد الأساسية بعيدا عن التقلبات الجيوسياسية العالمية. من جانب آخر، وفي سياق متصل بتشديد الضغوط التجارية، كشف الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير عن توجه إدارة الرئيس ترمب لفرض رسوم جمركية عقابية جديدة بنسبة 25 في المائة على قائمة واسعة من الواردات القادمة من البرازيل.

وتأتي هذه الخطوة بعد تحقيقات موسعة أجراها مكتب الممثل التجاري بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، والتي خلصت إلى أن الممارسات التجارية البرازيلية غير عادلة وتسبب أعباء جسيمة على التجارة الأمريكية. وتركزت هذه المخالفات في ملفات حساسة تشمل التجارة الرقمية، والسياسات المتعلقة بإزالة الغابات بشكل غير قانوني، إضافة إلى قيود الوصول إلى سوق الإيثانول، وقضايا حماية الملكية الفكرية، وخدمات الدفع الإلكتروني.

ومع ذلك، أظهرت الإدارة الأمريكية مرونة نسبية باستثناء بعض السلع الاستراتيجية من هذه الرسوم، مثل لحوم الأبقار والقهوة والمعادن النادرة وقطع غيار الطائرات، وذلك لتجنب إحداث صدمات سعرية حادة في الأسواق المحلية الأمريكية. ومن المثير للاهتمام أن هذه الرسوم الجديدة ستكون بمثابة بديل جزئي لرسوم سابقة بلغت 50 في المائة كان قد فرضها ترمب في العام الماضي، والتي كان جزء كبير منها يحمل طابعا سياسيا عقابيا ردا على محاكمة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الحليف المقرب لترمب.

هذا التحول من العقوبات السياسية إلى الرسوم القائمة على التحقيقات التجارية الفنية يشير إلى رغبة واشنطن في إضفاء صبغة قانونية ومؤسسية على حروبها التجارية. إن استخدام المادة 301 يذكر بالنهج الذي اتبعه ترمب في ولايته الأولى ضد الصين، مما يعكس استمرارية في استراتيجية الضغط الاقتصادي لتحقيق مكاسب سياسية وتجارية.

وفي حين تسعى الولايات المتحدة من خلال هذه الإجراءات إلى إجبار شركائها التجاريين على تغيير سياساتهم، تظل التساؤلات قائمة حول مدى تأثير هذه التوترات على استقرار التجارة العالمية في ظل سعي دول أخرى مثل الهند للتقارب مع واشنطن عبر اتفاقيات تجارة حرة، مما يظهر تباينا في تعامل الإدارة الأمريكية مع مختلف القوى الاقتصادية الناشئة بناءً على المصالح المباشرة والمعايير المحددة





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