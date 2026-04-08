ترمب يعلن نصراً شاملاً بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران.. ولبنان ضمن الهدنة

في تطورات متسارعة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن اتفاق وقف إطلاق نار مع إيران، بينما تشهد المنطقة توترات متصاعدة، وظهور أسماء شخصيات بارزة في قضية جيفري إبستين.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تحقيق الولايات المتحدة «نصرا كاملا وشاملا» بعد التوصل إلى اتفاق ل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران ، وذلك في مقابلة هاتفية مع وكالة الصحافة الفرنسية. وصف ترمب الاتفاق بأنه نصر بنسبة 100 في المائة، مؤكدا على أهميته. لم يكشف الرئيس الأميركي عن خططه المستقبلية فيما يتعلق بالتهديدات السابقة بتدمير البنية التحتية ال إيران ية، ولا تفاصيل حول مصير اليورانيوم المخصب ال إيران ي. وفي سياق متصل، أشار ترمب إلى أن بكين قد تكون ضالعة في جهود الدفع نحو المفاوضات.

في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الاتفاق يشمل وقف إطلاق النار في كل مكان، بما في ذلك لبنان. يأتي هذا الإعلان بعد أن حدد ترمب مهلة لإيران للتوصل إلى اتفاق، مما يشير إلى تحول كبير في مسار الأحداث. \في تطور آخر، قتلت غارة إسرائيلية على مدينة صيدا في جنوب لبنان 8 أشخاص على الأقل، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية. في أعقاب إعلان ترمب عن تعليق الهجوم على إيران، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صواريخ من قبل إيران باتجاه الدولة العبرية، مما يشير إلى استمرار التوتر في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، تطورات المنطقة، مما يؤكد على أهمية التنسيق الإقليمي في ظل هذه الظروف. \في سياق آخر، سيمثل الملياردير بيل غيتس أمام لجنة في الكونغرس للتحقيق في قضية جيفري إبستين. سيتم استجواب غيتس في جلسة مغلقة مماثلة لتلك التي شهدت استجواب الرئيس السابق بيل كلينتون وهيلاري كلينتون. وقد صرح غيتس بأنه يرحب بالفرصة للمثول أمام اللجنة، مؤكداً أنه لم يشارك في أي سلوك غير قانوني من قبل إبستين ولكنه مستعد للإجابة على جميع الأسئلة لدعم عمل اللجنة. اعترف غيتس بعلاقته بإبستين ووصفها بأنها خطأ، بينما نفى أي تورط في جرائم إبستين الجنسية. وقد ورد اسم غيتس في وثائق وزارة العدل الأمريكية التي كشفت عن علاقات وصداقات وتعاملات مالية مع إبستين، مما يسلط الضوء على أهمية هذه القضية وعواقبها المحتملة





