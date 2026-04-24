ترمب يهدد بفرض رسوم جمركية على بريطانيا بسبب ضريبة رقمية

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض « رسوم جمركية كبيرة» على المملكة المتحدة إذا لم تتراجع عن ضريبة الخدمات الرقمية المفروضة على شركات التواصل الاجتماعي الأميركية.

وتفرض ضريبة الخدمات الرقمية، التي استحدثت في عام 2020، بنسبة 2 في المائة على إيرادات العديد من شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى. وقال ترمب للصحافيين من المكتب البيضاوي الخميس: «لقد كنا ننظر في الأمر، ويمكننا معالجة ذلك بسهولة بالغة من خلال فرض رسوم جمركية كبيرة على المملكة المتحدة، لذا فمن الأفضل لهم أن يكونوا حذرين».

تستهدف الضريبة الشركات التي تتجاوز إيراداتها العالمية من الأنشطة الرقمية 500 مليون جنيه إسترليني (673 مليون دولار)، بحيث تكون أكثر من 25 مليون جنيه إسترليني من هذه الإيرادات مستمدة من المستخدمين في المملكة المتحدة. وقال ترمب إن هذه القوانين، التي طالما كانت مصدرا للتوتر في العلاقات الأمريكية البريطانية، تستهدف «أهم الشركات في العالم». ولم تتغير ضريبة الخدمات الرقمية بموجب الاتفاقية التجارية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي تم الاتفاق عليها في مايو 2025، رغم أنها كانت نقطة للنقاش.

ويأتي ذلك بعد أشهر من تهديدات أميركية مماثلة بفرض رسوم جمركية وقيود تصدير جديدة على الدول التي لديها ضرائب رقمية أو لوائح تؤثر على عمالقة التكنولوجيا الأميركيين. بالإضافة إلى ذلك، تعد إقالة وزير البحرية الأميركي جون فيلان هذا الأسبوع أحدث حلقة في سلسلة عمليات إقالة لكبار المسؤولين العسكريين خلال إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وفي سياق منفصل، استخدمت إيران سربا من الزوارق صغيرة الحجم للاستيلاء على سفينتي حاويات بالقرب من مضيق هرمز، في إجراء يقوض الادعاءات بأن القوات الأميركية قد عطلت تهديدها البحري. كما يتوجه الملك تشارلز ملك بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل في مهمة تهدف إلى تعزيز مستقبل «العلاقة الخاصة» بين البلدين الحليفين. وفي تطور آخر، ندد البابا ليو بابا الفاتيكان بشدة بقتل المحتجين في إيران، وذلك بعدما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب البابا الأسبوع الماضي لعدم قيامه بذلك.

كما يواجه جندي أميركي اتهاما باستخدام معلومات داخلية لربح 400 ألف دولار في سوق مراهنات عبر الإنترنت حول اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ووفقًا للتحقيقات، كان الجندي جزءًا من العمليات التي استهدفت اعتقال مادورو في يناير الماضي واستغل معلومات سرية لتحقيق مكاسب مالية عبر موقع «بولي ماركت» لأسواق التوقعات. وتأتي هذه الأحداث في ظل سلسلة من الإقالات التي طالت قادة عسكريين كبار خلال إدارة ترمب، مما يعكس عملية تغيير واسعة النطاق في قيادة الدفاع الأميركية.

وتشمل قائمة المسؤولين المقالين رئيس الأركان السابق راندي جورج، والجنرال ديفيد هودن، والجنرال ويليام غرين، والجنرال جيفري كروز





