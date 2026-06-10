ترمب يوجّه بخفض عدد موظفي مكتب مدير الاستخبارات الوطنية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه أعطى توجيهات لمرشّحه المثير للجدل لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، بخفض عدد موظفي وكالته عند توليه مهامه هذا الشهر. كشفت السلطات الأربعاء أن رجلاً يبلغ من العمر 25 عاماً قتل أربعة أشخاص في منزل بضاحية بمدينة ديترويت من بينهم والداه وشقيقه.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الأربعاء أن الجهود أسفرت عن مرور أكثر من 100 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز، وفقاً لوكالة رويترز.

وكشف ترمب أيضا عن عبور أكثر من 200 سفينة تجارية المضيق بأمان. وقال ترمب: "يسرنا أن نعلن أن هذا الجهد أسفر عن وصول أكثر من 100 مليون برميل من النفط مباشرة إلى السوق المفتوحة". وأظهر إشعار على موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترمب فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه أعطى توجيهات لمرشّحه المثير للجدل لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، بخفض عدد موظفي وكالته عند توليه مهامه هذا الشهر.

كشفت السلطات الأربعاء أن رجلاً يبلغ من العمر 25 عاماً قتل أربعة أشخاص في منزل بضاحية بمدينة ديترويت من بينهم والداه وشقيقه. وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية، الأربعاء، محذراً الحكومة الكوبية من الحصول على أسلحة قد تهدد الولايات المتحدة. وأظهر استطلاع جديد أجرته رويترز - إبسوس أن قلة من الأميركيين، منهم 21 في المائة فقط من الجمهوريين، يعتقدون أن إدارة ترمب ساعدت في تحقيق العدالة بقضية إبستين.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الأربعاء أنه أعطى توجيهات لمرشّحه المثير للجدل لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، بخفض عدد موظفي وكالته عند توليه مهامه هذا الشهر. كشفت السلطات الأربعاء أن رجلاً يبلغ من العمر 25 عاماً قتل أربعة أشخاص في منزل بضاحية بمدينة ديترويت من بينهم والداه وشقيقه





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ترمب، مدير الاستخبارات الوطنية، مكتب الاستخبارات ا

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