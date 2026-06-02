ترمب يؤكد استمرار المحادثات مع إيران رغم نفي إيراني وفرض عقوبات أمريكية جديدة على منصات العملات المشفرة

يغطي هذا التقرير تطورات العلاقة الأمريكية الإيرانية包括 استمرار المحادثات النووية، فرض عقوبات جديدة على منصات تداول العملات المشفرة الإيرانية، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين بشأن إيران. كما يتضمن كشف الوكالة الدولية للطاقة الذرية متطلبات التحقق من أي اتفاق نووي، وتفاصيل جديدة حول تشييع المرشد السابق علي خامنئي.

في تطورات متلاحقة تعكس اشتداد التوترات بين الولايات المتحدة و إيران ، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المحادثات بين واشنطن وطهران بلا انقطاع خلال الأيام الأربعة الماضية، مشيراً إلى أن مآل هذه المحادثات غير معروف لكنه شدد على أن الوقت حان للتوصل إلى اتفاق.

هذه التصريحات تتناقض مع ما ذكرته وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني من أن تبادل الرسائل بين الجانبين متوقف منذ عدة أيام، مع تحاول بعض الأوساط الإعلامية والمسؤولين الغربيين إظهار أن التبادل يسير بشكل طبيعي. في المقابل، أكدت الوكالة الإيرانية أن المعلومات الواقعية تشير إلى وقائع مختلفة، خاصة بعد أن أعلن ترامب أن المحادثات تجري بوتيرة سريعة، لكن آخر رسالة إيرانية كانت حول لبنان.

على صعيد العقوبات، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفراداً ومنصات لتداول العملات المشفرة، ومن بينها منصة "نوبيتكس" التي تعتبر Larger منصة إيرانية في هذا المجال. ووفقاً لتحقيق أجرته رويترز، تُمكّن "نوبيتكس" الحكومة الإيرانية والمؤسسات الخاضعة للعقوبات من الالتفاف عليها، وقد أجرت تعاملات بمئات الملايين من الدولارات لمصلحة البنك المركزي الإيراني وقوات الحرس الثوري. فرضت العقوبات على أربعة مواطنين إيرانيين وأربعة منصات، كما حذرت مؤسسات مالية وأفراداً من التعامل مع هذه المنصات.

في منطقة أخرى، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن أي اتفاق لإنهاء الأزمة النووية الإيرانية يجب أن يتضمن آلية تحقق من بنوده. من جهتها، كشفت السلطات الإيرانية لأول مرة عن تفاصيل أولية لمراسم تشييع ودفن المرشد السابق علي خامنئي بعد أكثر من ثلاثة أشهر على مقتله في غارة إسرائيلية. كما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال تنصيب رئيس الموساد الجديد، على مواصلة محاربة إيران، معتبراً أن مصير النظام الإيراني هو الزوال.

من ناحيته، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن أي رفع للعقوبات عن إيران سيكون مشروطاً، مؤكداً أن فتح مضيق هرمز لم يطرح في المناقشات





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