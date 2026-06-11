ترمب يعلن قرب انتهاء إعداد وثيقة الاتفاق مع إيران وطهران تنفي

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يقول إن الوثيقة النهائية للاتفاق مع إيران قيد الإعداد وستكتمل في أيام، بينما تنفي طهران التوصل إلى نتيجة نهائية وتصف تصريحات ترمب بالتكهنات.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، الخميس، أن الوثيقة النهائية للاتفاق مع إيران قيد الإعداد وستكتمل في غضون الأيام القليلة القادمة، فيما ردت إيران بالقول إنه لم يُتوصل بعد إلى نتيجة نهائية بشأن الاتفاق.

وفي تصريحات للصحفيين بالمكتب البيضاوي في واشنطن، أفاد ترمب بأن الاتفاق مع إيران يوشك على الاكتمال، وأشار إلى أن العمل مستمر على الصياغة النهائية لنص التفاهم التفصيلي. وأضاف ترمب: نمر بمرحلة إعداد الصيغة النهائية للوثائق، ستكتمل هذه العملية خلال الأيام القليلة القادمة، وسيقام حفل توقيع، ربما في أوروبا. ولفت إلى دور أنقرة في مسار الاتفاق مع إيران، قائلا: سنتباحث مع تركيا أيضا. لقد كان الرئيس أردوغان رائعا في هذا المسار.

وردا على سؤال حول ما إذا كان لديه علم بشأن مصادقة الزعيم الإيراني علي خامنئي على الاتفاق، قال ترمب: على حد علمي الإجابة هي نعم. وشدد على أنه فور توقيع الاتفاق، سيتم إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، واختتم بالقول: سيتم التوقيع على الاتفاق قريبا، ربما نهاية هذا الأسبوع.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الخميس، إن بلاده لم تتوصل بعد إلى نتيجة نهائية بشأن الاتفاق، خلافا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وأشار بقائي إلى أن ما يطرح في هذا الصدد مجرد تكهنات، ووفقا للتلفزيون الرسمي الإيراني، أوضح أن قطر وباكستان تلعبان دورا فعالا في المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة. وأوضح أن معظم نص الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه تم استكماله، إلا أنه لم يحسم بسبب تغير مواقف الولايات المتحدة بشكل مستمر.

وأضاف: حتى الآن، لم تصل إيران إلى نتيجة نهائية بشأن الاتفاق، وتابع: ما يثار حول الاتفاق من قبل ترامب لا يتعدى كونه تكهنات، وهو مسألة لم تحسم بعد. وفي وقت سابق الخميس، أعلن ترمب إلغاء ضربات كانت مقررة الليلة ضد إيران، مدعيا موافقة جميع الأطراف المعنية على النقاط النهائية للاتفاق مع طهران.

فيما نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر رفيع المستوى لم تسمه أن طهران لم تصادق بعد على أي نص اتفاق يتعلق بمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، خلافا لما ادعاه ترمب. هذا التباين في التصريحات بين الجانبين يعكس حالة من عدم اليقين حول مصير المفاوضات، إذ يبدو أن كل طرف يسعى لتوجيه الرسائل السياسية بما يتوافق مع استراتيجيته الداخلية والخارجية. فبينما يحاول ترمب إظهار التقدم في ملف إيران كورقة انتخابية أو دبلوماسية، تتمسك طهران بموقف حذر لتجنب تقديم تنازلات كبيرة.

كما أن الإشارة إلى دور دول مثل تركيا وقطر وباكستان تؤكد وجود وساطات إقليمية ودولية تسعى لتقريب وجهات النظر. ومع استمرار التهديدات المتبادلة، مثل تهديد ترمب بتكثيف القصف أو سيطرة الولايات المتحدة على قطاع النفط الإيراني، ورد إيران بإغلاق مضيق هرمز، يظل السيناريو الأكثر ترجيحا هو بقاء الأوضاع على حالها من التوتر الحذر، مع احتمالية التوصل إلى اتفاق إطاري في المستقبل القريب يخفف من حدة المواجهة





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