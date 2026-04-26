ترمب يصف حادث إطلاق النار في فندق هيلتون بواشنطن بـ 'ليلة استثنائية' ويؤكد سلامة الجميع

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعلق على حادث إطلاق النار في فندق هيلتون بواشنطن، مشيداً بسرعة استجابة الأجهزة الأمنية، ومؤكداً سلامة الحضور، ومخططاً لمؤتمر صحفي قريب.

26 أبريل 2026 - 05:16 | آخر تحديث 26 أبريل 2026 - 05:16 في أول رد فعل له بعد حادث إطلاق النار الذي وقع داخل فندق هيلتون في واشنطن ، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ما حدث بأنه ليلة غير عادية، معرباً عن تقديره العميق للسرعة والشجاعة التي أظهرها جهاز الخدمة السرية وقوات إنفاذ القانون في التعامل مع هذا ال حادث المؤسف.

وأكد الرئيس ترمب في تصريحاته: تم القبض على الجاني، وقد أوصيت باستمرار الحفل، ولكننا سنلتزم بشكل كامل بتوجيهات الأجهزة الأمنية التي ستتخذ قرارها النهائي قريباً. وأضاف الرئيس أن طبيعة الأمسية ستختلف بشكل كبير عما كان مخططاً له، مع وجود إمكانية لإعادة تنظيم الحدث في وقت لاحق.

وكشف الرئيس ترمب أن قوات إنفاذ القانون قد طلبت الإخلاء الفوري للموقع وفقاً للإجراءات الأمنية المتبعة، قائلاً: سنغادر على الفور، في إشارة واضحة إلى الإجلاء الاحترازي الذي طال الرئيس ونائبه من قاعة الحفل بعد سماع أصوات إطلاق النار في بهو الفندق. هذا الإجراء السريع يعكس مدى الاستعداد والاحترافية التي يتمتع بها فريق الأمن الرئاسي. وأوضح الرئيس أن هذا الإجراء كان ضرورياً لضمان سلامة الجميع، وأن الأولوية القصوى كانت حماية الأرواح.

كما أكد الرئيس على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الأجهزة الأمنية لضمان استتباب الأمن والنظام. حرص الرئيس ترمب على طمأنة الجمهور، مؤكداً أن السيدة الأولى ونائب الرئيس وجميع أعضاء الحكومة بخير تماماً، ولم يسجل أي إصابات بين الحاضرين، على الرغم من التوتر والقلق الذي ساد الأجواء. وأعلن الرئيس عزمه عقد مؤتمر صحفي في قاعة الإحاطة بالبيت الأبيض خلال 30 دقيقة من الآن، لعرض تفاصيل الحادث بشكل كامل وتقديم معلومات دقيقة للرأي العام.

وأشار إلى أنه قد تواصل مع منظمي الحدث، وأنهم يعملون على إعادة جدولة الحفل خلال 30 يوماً. وقد شهد فندق هيلتون في العاصمة الأمريكية حالة من الاستنفار الأمني المكثف بعد سماع أصوات إطلاق النار في بهوه، وذلك بالتزامن مع حضور الرئيس ترمب حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض. وبحسب التقارير الإعلامية، فقد قام فريق الحراسة بإخراج الرئيس ونائبه بسرعة فائقة، بينما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحييد المشتبه به واعتقاله في وقت قياسي.

وأكدت المصادر الإعلامية أن الموقع أصبح آمناً بعد السيطرة الكاملة على الحادث، وأن فعاليات الحفل قد استأنفت وسط إجراءات أمنية مشددة. وفي خطوة تعكس ثقته في الأجهزة الأمنية ورغبته في طمأنة الحضور، أبدى الرئيس ترمب رغبته في العودة للمشاركة في الحفل، مؤكداً على استقرار الأوضاع وعودة الحياة إلى طبيعتها. هذا التصرف يعكس قوة الإرادة والتصميم على عدم الاستسلام للخوف والذعر. إن هذا الحادث يذكرنا بأهمية اليقظة والحذر، وضرورة الاستعداد لمواجهة أي تهديدات محتملة.

كما يبرز الدور الحيوي الذي تلعبه الأجهزة الأمنية في حماية الأرواح والممتلكات، وضمان استقرار المجتمعات. إن التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية هو مفتاح النجاح في مواجهة التحديات الأمنية المختلفة. ويجب علينا جميعاً أن نتحلى بروح المسؤولية والتعاون، وأن ندعم جهود الأجهزة الأمنية في سبيل تحقيق الأمن والسلام للجميع





