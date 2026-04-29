ترمب يعلن هزيمة إيران عسكرياً ويصدر تعليمات بحصار طويل الأمد على طهران

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة هزمت إيران عسكرياً، وأمر بالاستعداد لفرض حصار طويل الأمد على إيران. كما فرضت الأمم المتحدة عقوبات على قادة سودانيين ومرتزقة كولومبيين متورطين في الحرب في السودان. وفي السياق نفسه، كشفت الخارجية الأميركية عن إصدار جوازات سفر جديدة تحمل صورة ترمب بمناسبة الذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، خلال مأدبة عشاء في البيت الأبيض حضرها الملك تشارلز الثالث، أن الولايات المتحدة هزمت إيران عسكرياً، مشيراً إلى أن طهران لن تُسمح لها بامتلاك سلاح نووي.

وأضاف ترمب أن الملك تشارلز يتفق معه في هذا الشأن أكثر مما يتفق هو معه نفسه. وفي الوقت نفسه، كشفت تقارير عن تعليمات صدرت من ترمب لاستعداد لفرض حصار طويل الأمد على إيران، مع التركيز على منع الشحن من وإلى موانئها، في محاولة لمواصلة الضغط على الاقتصاد الإيراني وصادرات النفط. كما أعلن ترمب أن إيران أبلغت واشنطن بأنها في حالة انهيار، وأنها تريد فتح مضيق هرمز بسرعة، دون أن يكشف موقفه من هذا المقترح.

من جهة أخرى، أظهرت تحركات داخلية في إيران أن «الحرس الثوري» بدأ يستحوذ على سلطة الحرب، مما يضعف دور المرشد الأعلى، وهي تطور قد يغير توازن القوى في البلاد. كما كشفت مصادر أن وكالات المخابرات الأميركية تدرس رد فعل إيران إذا أعلن ترمب نصراً أحادياً على طهران. وفي السياق الإقليمي، بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة الأوضاع الإقليمية، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية.

وفي ملف آخر، فرضت الأمم المتحدة عقوبات على القوني حمدان دقلو موسى، الشقيق الأصغر لقائد قوات الدعم السريع السودانية، وثلاثة مرتزقة كولومبيين متهمين بتجنيد أفراد كولومبيين سابقين للقتال في السودان. جاء هذا القرار بناء على اقتراح من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، حيث اتهمت هذه الأطراف المتهمين بتزويد قوات الدعم السريع بالخبرة التكتيكية والتقنية، بل وتدريب أطفال للقتال.

وتأتي هذه العقوبات في إطار الجهود الدولية لوقف الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي وصفت بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وفي سياق آخر، كشفت الخارجية الأميركية عن طرح جوازات سفر جديدة تحمل صورة الرئيس دونالد ترمب، بمناسبة الذكرى الـ250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن هذه الجوازات ستشمل صورة لترمب مع توقيعه باللون الذهبي، إضافة إلى صور للآباء المؤسسين.

ومن المقرر أيضاً إصدار قطعة نقدية تذكارية ذهبية تحمل صورة ترمب في هذه المناسبة. ومنذ عودته إلى السلطة، أُطلق اسم ترمب على عدد من المباني في العاصمة، بما في ذلك قاعة «كينيدي سنتر» ومعهد السلام. كما يعتزم ترمب تنظيم سباق سيارات «إندي كار» في واشنطن بين 21 و23 أغسطس ضمن احتفالات الذكرى الـ250





