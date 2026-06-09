ترمب يطالب برد أمريكي بعد إسقاط إيران لمروحية أباتشي في مضيق هرمز

تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب حول حادث سقوط مروحية أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز ونجاة طاقمها، ويدعو للرد على الهجوم، فيما تحقق القيادة المركزية في الواقعة التي وقعت قبالة عمان.

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تصريحات متتالية، أن إيران أسقطت طائرة هليكوبتر أمريكية من طراز "إيه إتش-64 أباتشي" خلال قيامها بدورية فوق مضيق هرمز.

ووصف ترامب الحادث بأنه يمثل هجوماً يتطلب رداً من الولايات المتحدة، مؤكداً أن الطيارين اللذين كانا على المروحية的成功ا بسلام دون إصابات. وقد جاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من تقارير تحدثت عن أول عملية إنقاذ بحرية باستخدام زورق مسير في تاريخ الجيش الأمريكي، حيث تم انتشال الطيارين من قبل زورق تابع للبحرية الأمريكية بعد سقوط الطائرة قبالة سواحل سلطنة عمان.

ورغم أن القيادة المركزية الأمريكية لم تحدد سبب سقوط المروحية، Whether it was due to hostile fire or a technical malfunction, فإن الحادث يكتسب أهمية استثنائية بسبب وقوعه في منطقة مضيق هرمز الحساسة، والتي تفرض إيران قيوداً واسعة على الملاحة فيها منذ اندلاع الحرب مع إسرائيل. ويأتي الحادث في توقيت متوتر، حيث تشهد المنطقة تصعيداً مستمراً بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، مما يهدد بزعزعة استقرار الطاقة العالمية، خاصة أن المضيق كان قبل الحرب يمر عبره حوالي خُمن إمدادات العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وتُستخدم مروحيات الأباتشي بشكل روتيني من قبل القيادة المركزية الأمريكية لردع التهديدات في المضيق، مثل هجمات الزوارق الصغيرة والطائرات المسيرة، كجزء من جهود لحماية حركة الشحن الدولية. لكن الحادث يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة في المنطقة، خاصة مع استمرار الحرب التي بدأت في فبراير الماضي بين إيران وإسرائيل، مع تدخل أمريكي مباشر، وقد زادت من اضطرابات سلسلة التوريد العالمية وأسعار السلع الأساسية.

ولا تزال الجهود الدبلوماسية لتحويل الهدنة الهشة إلى اتفاق دائم فاشلة، في ظل استمرار إسرائيل في توسيع حملتها العسكرية ضد حزب الله في لبنان





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