يستمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في الإدلاء بتصريحات متفائلة حول قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران لوقف الحرب في مضيق هرمز، أكثر من 37 مرة خلال شهرين، دون أن يتحقق ذلك عملياً. وقد رافق هذه التصريحات استمرار العمليات العسكرية وارتفاع أسعار النفط، في時間 يستخدمه ترمب لتهدئة الأسواق والانتقادات الداخلية قبل الانتخابات.

تكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أكثر من 37 مرة خلال شهرين تصريحات عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء المواجهة العسكرية في مضيق هرمز ، دون أن تتحقق هذه التوقعات عملياً على الأرض.

وقد بدأت هذه التصريحات في 23 مارس، بعد أقل من شهر من بدء الحملة العسكرية، حيث أعلن ترمب على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" أن الحكومتين توصلتا إلى نقاط اتفاق رئيسية، بينما نفت إيران بشكل قاطع إجراء أي مفاوضات. واستمر ترمب في الإدلاء بتعليقات متفائلة متلاحقة، منها أن إيران "راغبة بشدة في إبرام اتفاق" وأنها "تتوسل" لذلك، وتوقع في 29 مارس إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع التالي، ثم أعلن في مناسبات عديدة أن إيران "وافقت على كل شيء" وأن الاتفاق سيتم "خلال يوم أو يومين".

ورافق هذا التفاؤل المتكرر استمرار العمليات العسكرية وتبادل الضربات بين إسرائيل وإيران، واستمرار إغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية وفرض أعباء مالية علىMcM millions الأشخاص حول العالم. وقد حاول ترمب ربط قرب انتهاء الحرب بانخفاض أسعار النفط، لكن الأسعار استمرت في التقلب استجابة لتطورات الأوضاع وتصريحاته. وفي 6 يونيو، صرح ترمب لموقع "أكسيوس" بأنه "قريب جداً من اتفاق نهائي مع إيران"، محذرا من أن الأمور "قد تنهار" بسبب استمرار التوترات.

كما أبدى انزعاجه من الانتقادات家务 لتردده المتكرر في الإعلان عن الاتفاق، واعتبر أن منتقديه "يثرثرون" بين المطالبة بالتحرك أسرع أو أبطأ. يرى محللون أن تردد ترمب في الإعلان عن الاتفاق الفعلي يهدف إلى تهدئة أسواق النفط المتقلبة، حيث شهدت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا بنسبة 1.3% بعد إحدى تصريحاته. كما أن التكرار المفرط لتصريحات "الاقتراب من الاتفاق" يرتبط بتراجع شعبية الجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي، ومحاولة تهدئة الغضب الداخلي من ارتفاع أسعار الطاقة.

في المقابل، استمرت إيران في نفي إجراء أي مفاوضات جادة، مع استمرار نشر القوات وقطع إمدادات النفط عبر المضيق. وفي تطور ميداني جديد، أعلن ترمب في 6 يونيو أن إيران أسقطت طائرة هليكوبتر "أباتشي" أمريكية كانت تقوم بدورية في مضيق هرمز خلال الليل، مما زاد من تعقيد المشهد ويثير تساؤلات حول مصداقية تصريحاته المتكررة عن قرب الاتفاق





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