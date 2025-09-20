ترمب يعلن عن مؤتمر للحزب الجمهوري استعداداً لانتخابات التجديد النصفي لعام 2026 مع تحذيرات أمريكية من خطر القاعدة

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عن خطط الحزب الجمهوري لعقد مؤتمر استعداداً لانتخابات التجديد النصفي لعام 2026. في الوقت نفسه، يحذر المركز الوطني لمكافحة الإرهاب من تجدد تهديدات تنظيم القاعدة.

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عن عزم الحزب الجمهوري على عقد مؤتمر خاص ب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لعام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيطرة الحزب على الكونغرس ، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة رويترز. عادة ما تقام المؤتمرات الوطنية للأحزاب الأمريكية في سنوات الانتخابات الرئاسية فقط، وليس في سنوات انتخابات التجديد النصفي . وصرّح ترمب عبر منصة تروث سوشيال: يود الحزب الجمهوري بشدة إقامة مؤتمر ل انتخابات التجديد النصفي في عام 2026. سنعقده على أعلى المستويات، وسيكون ممتعاً ومثمراً للغاية.

وأشار تقرير لموقع أكسيوس في أواخر الشهر الماضي إلى أن بعض الديمقراطيين يدرسون أيضاً فكرة عقد مؤتمر مماثل قبل انتخابات التجديد النصفي. \يشهد الجمهوريون والديمقراطيون صراعاً محتدماً حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس، الأمر الذي قد يحدد الحزب الفائز بالسيطرة على مجلس النواب الأمريكي. يمكن أن يؤدي فقدان الأغلبية في الكونغرس إلى إضعاف قدرة ترمب على تنفيذ أجندته التشريعية. حالياً، يشغل الجمهوريون 53 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 47 مقعداً للديمقراطيين، بالإضافة إلى أغلبية في مجلس النواب بواقع 219 مقعداً مقابل 213 مقعداً. \في سياق متصل، أعاد مقتل الناشط اليميني المؤثر تشارلي كيرك وتداعياته السياسية والإعلامية الجدل حول حدود حرية التعبير في الولايات المتحدة. من جهة أخرى، أيدت حاكمة نيويورك، كاثي هوكول، ترشيح زهران ممداني لمنصب رئيس بلدية مدينة نيويورك على الرغم من التشكيك الديمقراطي فيه، بينما يسعى الجمهوريون إلى توحيد صفوفهم خلف مرشح واحد. كما أشارت صحيفة تلغراف البريطانية إلى تزايد الانقسام بين أعضاء الحزب الجمهوري بقيادة ترمب حول دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفي تطورات أخرى، سعى الديمقراطيون إلى الحفاظ على زخم حملتهم ضد محاولات ترمب لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بينما انتقل الجمهوريون إلى إعادة رسم الخرائط في ولاية ميسوري. وفي ولاية كاليفورنيا، دخلت معركة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية مرحلة جديدة مع استعداد الديمقراطيين لإقرار خريطة دوائر جديدة. \على صعيد آخر، حذر المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب من خطر تنظيم القاعدة، مشيراً إلى أن الدعوات الأخيرة التي أطلقها التنظيم لشن هجمات في الولايات المتحدة تبرز التهديد المستمر الذي يشكله. وأوضح المركز في مذكرة إلى جهات إنفاذ القانون أن تنظيم القاعدة وفرعه في اليمن، المعروف باسم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، يسعيان إلى استغلال الدعاية الإعلامية والصراعات العالمية، خاصة في المناطق التي تحظى بدعم أو مشاركة عسكرية أمريكية، لتشجيع الأفراد على تنفيذ هجمات. وحثت المذكرة المسؤولين على تجنب نشر معلومات حول الإجراءات الأمنية، وعدم الكشف عن تفاصيل السفر أو الخطط أو الأماكن التي سيتم زيارتها، وتجنب حمل البطاقات التعريفية في غير أوقات العمل. وحذرت المذكرة أيضاً من استهداف المواقع التي تشهد تجمعات كبيرة، مثل الفعاليات الرياضية والموسيقية، مع التأكيد على ضرورة وجود أجهزة إنفاذ القانون في هذه الفعاليات وتنظيم جلسات توعية حول التدابير الأمنية. تجدر الإشارة إلى أن هجمات 11 سبتمبر 2001 التي نفذها تنظيم القاعدة في نيويورك وواشنطن أسفرت عن مقتل نحو 3000 شخص. وخلص تقرير لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية في أواخر العام الماضي إلى أن تنظيم القاعدة ملتزم بمهاجمة الولايات المتحدة وأنه جدد جهوده للتواصل مع الجماهير الغربية. تأسس المركز الوطني لمكافحة الإرهاب عام 2004، وأكد على أن المعلومات التي يشاركها مع أجهزة إنفاذ القانون ستوفر لهم الأدوات اللازمة للتعرف على التهديدات والتعامل مع أي محاولات أو استهداف من قبل تنظيم القاعدة





aawsat_News / 🏆 16. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

دونالد ترمب الحزب الجمهوري انتخابات التجديد النصفي الكونغرس القاعدة مكافحة الإرهاب الولايات المتحدة الأمن القومي

المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

الاتحاد الدولي للتزلج يوضح أسباب مشاركة الروس في تصفيات أولمبياد 2026أوضح رئيس الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد تشي إل كيم، أن قرار السماح للرياضيين الروس بخوض تصفيات أولمبياد الشتاء 2026 جاء لتجنب أي شكل من أشكال التمييز على أساس الجنسية.

اقرأ أكثر »

البنتاغون يمتنع عن شراء صواريخ 'سنتينل' الباليستية ويبقي على 'مينيوت مان-3 حتى 2050أزال البنتاغون نفقات الصواريخ الباليستية سنتينل LGM-35A للسنة المالية القادمة 2026 ولم تحصل تلك الصواريخ على أي مخصصات لتطويرها أو شرائها والتي كانت تقدر بـ86.1 مليار دولار.

اقرأ أكثر »

الأندية الإنجليزية الأكثر تحقيقا للفوز في دوري الأبطالحقق مانشستر سيتي بداية قوية في مشواره بدوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026 بعدما تغلب على نابولي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي احتضنه ملعب الاتحاد.

اقرأ أكثر »

الرياضيون الروس يشاركون محايدين في أولمبياد ميلانو الشتويقالت اللجنة الأولمبية الدولية، الجمعة، إن الروس سيتنافسون بصفتهم رياضيين مستقلين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو - كورتينا 2026.

اقرأ أكثر »

ترمب يعلن أنه سيلتقي شي في كوريا الجنوبية وسيزور الصين العام المقبلأعلن الرئيس الأميركي، الجمعة، أنه سيلتقي نظيره الصين بعد شهر ونيف خلال قمة أبيك (آسيا - المحيط الهادئ) التي تستضيفها كوريا الجنوبية، على أن يزور الصين في 2026.

اقرأ أكثر »

نجل زيدان يغير ولاءه لتمثيل منتخب الجزائرقرر لوكا زيدان، نجل أسطورة منتخب فرنسا زين الدين زيدان الفائز بكأس العالم 1998، تحويل ولائه الدولي للجزائر، مما يفتح له باب المشاركة في كأس العالم 2026 في حال تأهل 'الخضر'.

اقرأ أكثر »