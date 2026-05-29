ترمب يعلن فتح مضيق هرمز دون رسوم ويشترط رفع الألغام قبل استئناف الملاحة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فتح مضيق هرمز أمام الحركة الملاحية الدولية دون رسوم، مشدداً على ضرورة رفع الألغام البحرية. كما كشف عن تفاصيل جديدة في المفاوضات النووية مع إيران، بما في ذلك تدمير اليورانيوم المخصب بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في المقابل، تظهر التطورات الدبلوماسية تقدماً في المفاوضات بوساطة باكستانية، مع استعداد كازاخستان لتلقي اليورانيوم الإيراني، بينما ترفض إيران的任何 تنازلات غير مضمونة.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمعة قراراً تاريخياً بفتح مضيق هرمز للتجارة الدولية دون أي رسوم، مشدداً على ضرورة رفع كافة الألغام البحرية الموجودة في المنطقة.

جاء هذا الإعلان في منشور على منصته الاجتماعية، حيث أكد ترمب أن الولايات المتحدة قد قامت بالفعل بإزالة عدد كبير من الألغام باستخدام كاسحات ألغام متطورة، وتنتظر إيران استكمال عملية إزالة أو تفجير أي ألغام متبقية. وأشار ترمب إلى أن السفن العالقة في المضيق بسبب what وصفه بـ"الحصار البحري المذهل وغير المسبوق" يمكنها الآن استئناف رحلاتها.

كما تطرق ترمب إلى الملف النووي الإيراني، موضحاً أن اليورانيوم المخصب المدفون في أعماق الأرض نتيجة غارة جوية أمريكية سُيستخرج بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ثم يتم تدميره، مؤكداً أن أي أموال لن يتم تبادلها حتى إشعار آخر. في نفس السياق، كشفت مصادر دبلوماسية أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران شهدت تقدماً ملموساً بعد جولة أولى عقدت في باكستان بوساطة باكستانية.

ويأتي هذا التطور بينما وصل وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار إلى واشنطن للقاء نظيره الأمريكي ماركو روبيو، حيث من المقرر أن تناقش المحادثات آخر المستجدات في المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع المستهلك منذ ثلاثة أشهر. bayanmk据了解، الاتفاق المبدئي يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، ورفع القيود على الملاحة عبر مضيق هرمز، وهي نقاط كانت محور اتفاقية وقف إطلاق النار الأولية التي أعلنت في أبريل. وكان قائد الجيش الباكستاني عاصم منير قد قاد جهود الوساطة التي تسعى إلى إنهاء صراع أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص وأزمة اقتصادية عالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

على الصعيد الدولي، أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن استعداد كازاخستان لتلقي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إذا تم التوصل إلى اتفاق بين Washington وطهران. ويأتي ذلك في إطار استعداد كازاخستان لاستخدام بنك يورانيوم منخفض التخصيب تحت رقابة دولية لضمان إمدادات الوقود لمحطات الطاقة ومنع انتشار الأسلحة النووية.

من ناحية أخرى، أظهرت التصريحات الإيرانية تشدداً في المفاوضات، حيث أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن إيران لا تثق بالضمانات اللفظية وتعتمد فقط على الأفعال، مشيراً إلى أن "المنتصر في أي اتفاق هو من يكون مستعداً للحرب بشكل أفضل في اليوم التالي له". بدوره، دعا إمام جمعة كرج محمد مهدي حسيني همداني إلى اعتماد "الشروط العشرة" التي حددها المرشد الأعلى مجتبى خامنئي كمرجعية، مؤكداً أن هذه الشروط لا تتضمن أي إشارة إلى الملف النووي، وبالتالي "لا ينبغي الحديث عن الموضوع النووي".

في المقابل، أوضح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الاتفاق لا يزال في مرحلة الصياغة، وأن نقاط الخلاف تتعلق بمخزون اليورانيوم عالي التخصيب ومسألة التخصيب نفسها، مع التزام واشنطن بتأخير البرنامج النووي الإيراني على المدى البعيد. وردت إيران على تصريحات ترمب عبر وكالة "فارس" الإيرانية، التي وصفته بأنها "عارية عن الصحة" ونفت وجود أي بند يتعلق بتدمير المواد النووية في مذكرة التفاهم





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مضيق هرمز الولايات المتحدة إيران البرنامج النووي المفاوضات الألغام البحرية كازاخستان باكستان ترمب الوكالة الدولية للطاقة الذرية

United States Latest News, United States Headlines