ترمب يكشف تفاصيل حادث إطلاق النار في حفل رسمي ويؤكد عدم وجود تحذيرات مسبقة

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يقدم تفاصيل حادث إطلاق النار الذي وقع خلال حفل رسمي، مؤكداً عدم وجود أي إخطار مسبق بالتهديد، والإشادة بسُرعة استجابة قوات الأمن. التحقيقات جارية بقيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي.

أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتفاصيل دقيقة حول حادثة إطلاق النار التي وقعت خلال حفل رسمي، مؤكداً بشكل قاطع أنه لم يتم تلقي أي تحذيرات أو إخطارات مسبقة تشير إلى وجود أي تهديد أمني محتمل.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد على الفور بعد الحادث، أوضح الرئيس ترمب أن عملية الإخلاء الفوري له وللسيدة الأولى جرت بسرعة وكفاءة عالية، معرباً عن تقديره العميق وشكره الجزيل للجهود الاستثنائية التي بذلتها الخدمة السرية وقوات إنفاذ القانون المختلفة. وأشاد الرئيس بالبطولة والكفاءة العالية التي أظهرها رجال الأمن في التعامل مع الموقف الخطير، مؤكداً أنهم تصرفوا بحزم وشجاعة في حماية الأرواح.

وأشار ترمب إلى أن المشتبه به، والذي يبدو أنه تحرك بمفرده، قام بمهاجمة نقطة تفتيش أمنية رئيسية، وكان بحوزته ترسانة من الأسلحة المتنوعة، بما في ذلك بندقية صيد. وقد تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه بسرعة فائقة، ومنعه من إحداث المزيد من الأضرار.

وقد قام الرئيس ترمب بنشر صورة للمشتبه به لحظة اعتقاله، لافتاً إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه قد يكون مقيماً في ولاية كاليفورنيا، إلا أن التحقيقات لا تزال جارية للتأكد من جميع التفاصيل والملابسات المحيطة بالحادث. في بداية الأمر، اعتقد الرئيس ترمب أن الأصوات التي سمعها كانت ناجمة عن تحطم بعض الأطباق، قبل أن يتضح لاحقاً أنها أصوات إطلاق نار.

وأكد الرئيس أن القاعة التي وقع فيها الحادث كانت مؤمنة بالكامل، وأن الإجراءات الأمنية كانت مشددة، إلا أن ذلك لم يمنع وقوع الحادث المؤسف. ومع ذلك، أكد الرئيس أن الحادثة لم تؤثر بشكل كبير على مجريات الأمور، وأن الوضع تحت السيطرة الكاملة. وكشف الرئيس ترمب عن إصابة أحد ضباط الأمن نتيجة للحادث، ولكنه طمأن الجميع بأن حالته الصحية جيدة ومستقرة، وأنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار إلى أن قوات الأمن رفضت بشدة مقترحه بالاستمرار في الحفل، وأصرت على اتخاذ قرار الإخلاء الفوري حفاظاً على سلامة الحضور. وقد وافق الرئيس على هذا القرار، مؤكداً أن سلامة الأرواح هي الأولوية القصوى. من جانبه، أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للمكتب ستتولى قيادة التحقيق في الحادث، وذلك نظراً لأهمية القضية وحساسيتها.

ودعا مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي أي شخص لديه أي معلومات قد تساعد في التحقيق إلى التقدم بها على الفور، مؤكداً أن جميع المعلومات ستعامل بسرية تامة. وفي سياق متصل، تعهد القائم بأعمال وزير العدل بأن العدالة ستتحقق في هذه القضية، وأن الجاني سيواجه أقصى العقوبات القانونية. وأكد أن العمل جارٍ على قدم وساق في موقع الحادث، وأن فريق من المحققين والخبراء يقوم بجمع الأدلة وتحليلها.

وأشار إلى أنه سيتم توجيه قائمة اتهامات مفصلة للمشتبه به في أقرب وقت ممكن، بناءً على الأدلة المتوفرة. وأضاف القائم بأعمال وزير العدل أن الحكومة الأمريكية لن تتهاون في حماية مواطنيها، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. وأكد أن التحقيق سيشمل جميع جوانب الحادث، بما في ذلك التحقق من خلفية المشتبه به ودوافعه، بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات الأمنية المتبعة في الحفل.

وأوضح أن التحقيق سيسعى إلى تحديد ما إذا كان المشتبه به يعمل بمفرده أم أنه جزء من شبكة إرهابية أكبر. وأكد القائم بأعمال وزير العدل أن الحكومة الأمريكية تتعاون بشكل وثيق مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك السلطات المحلية والولائية، لضمان تحقيق العدالة في هذه القضية. وأشار إلى أن الحكومة الأمريكية ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لجميع المتضررين من الحادث، بما في ذلك ضابط الأمن المصاب وعائلته





