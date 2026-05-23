ترمب ينهي مسيرة ستيفن كولبير بفيديو ساخر مولد بالذكاء الاصطناعي

في خطوة مثيرة للجدل، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقطع فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي يظهر فيه وهو يلقي المذيع ستيفن كولبير في سلة المهملات، تزامناً مع نهاية برنامج الأخير على شبكة CBS.

شهدت الساحة الإعلامية والسياسية في الولايات المتحدة الأمريكية تطوراً دراماتيكياً جديداً يعكس تحول أدوات الصراع السياسي في العصر الرقمي، حيث أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إشعال منصات التواصل الاجتماعي في موجة عارمة من الجدل بعد نشره مقطع فيديو تهكمياً تم إنتاجه بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة.

يظهر المقطع في مشهد سريالي يمزج بين الكوميديا والتراجيديا، حيث يقوم ترمب بالإمساك بالمذيع الشهير ستيفن كولبير وإلقائه بطريقة ساخرة في سلة مهملات كبيرة، وهو المشهد الذي جاء بتوقيت دقيق للغاية ليتزامن مع الإعلان الرسمي عن إسدال الستار على برنامج كولبير الشهير على شبكة CBS لعام 2026. هذا الفيديو، الذي انتشر بسرعة البرق عبر مختلف المنصات، لم يكن مجرد مزحة عابرة، بل اعتبره الكثيرون رصاصة وداع رقمية وجهها ترمب لخصمه اللدود، ليرسخ بذلك صراعاً تاريخياً ممتداً لسنوات طويلة، حيث تحول برنامج ذا ليت شو لسنوات عديدة إلى منصة يومية شرسة لمهاجمة السياسات الترامبية والسخرية من شخصيته، مما جعل هذا الرد الرقمي بمثابة ضربة انتقامية رمزية في لحظة ضعف إعلامي للمذيع الساخر.

إن اختيار هذا التوقيت الحرج لنشر المقطع يحمل في طياته أبعاداً رمزية ودلالات سياسية عميقة تتجاوز مجرد السخرية الشخصية، إذ يمثل الفيديو في نظر الكثيرين نهاية حقبة الجلاد الساخر، حيث كان كولبير يشكل حصناً منيعاً لتيار الكوميديا السياسية النقدية التي استهدفت البيت الأبيض طوال فترة ولاية ترمب. ومن خلال استخدام منصته الخاصة Truth Social، استمر ترمب في نهجه المعتاد في إدارة معاركه بعيداً عن الأطر الإعلامية التقليدية، محولاً التكنولوجيا إلى سلاح هجومي لتحقيق ما يمكن وصفه بالتشفي السياسي العلني.

إن توظيف الذكاء الاصطناعي في هذا السياق يثبت رغبة ترمب في إظهار تفوقه التقني والنفسي، ليس فقط على خصومه السياسيين، بل على الأدوات الإعلامية التي حاولت تصويره بصورة نمطية معينة لسنوات. هذا التوجه يعكس تحولاً جذرياً في كيفية إدارة السجالات العامة، حيث لم يعد النقاش مقتصرًا على الكلمات والبيانات، بل انتقل إلى صناعة المحتوى البصري المضلل أو الساخر الذي يهدف إلى تحطيم الرمزية المعنوية للخصم أمام الجمهور.

على الجانب الآخر، انقسم الشارع الأمريكي في ردود فعله تجاه هذا المقطع المثير للجدل؛ فبينما رأى أنصار ترمب في الفيديو دعابة ذكية ومستحقة تلخص نهاية مرحلة إعلامية كاملة حاولت جاهدة إسقاطه من عرشه السياسي، اعتبر خصومه أن هذا التصرف يمثل وجهاً آخر من وجوه أسلوب ترمب القائم على المزج بين السياسة والإثارة والشخصنة المفرطة. ويرى مراقبون أن هذا الفعل يكرس لثقافة التنمر الرقمي ويطرح تساؤلات خطيرة حول مستقبل الحقيقة في ظل تداخل الواقع مع التزييف العميق.

ومع اختفاء ستيفن كولبير من الشاشات، يظل فيديو سلة المهملات الرقمية بمثابة التوقيع الأخير لترمب على نهاية حقبة إعلامية تمردت عليه لسنوات، فقرر أن يكتب فصلها الأخير بأسلوبه الخاص الذي لا يعترف بالحدود التقليدية للبروتوكول السياسي أو الأخلاقيات الإعلامية. إن هذه الواقعة تؤكد أن الصراع بين السلطة والإعلام في أمريكا قد دخل مرحلة جديدة، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي هو الميدان الجديد للمعارك، وحيث تتحول الرموز الإعلامية إلى مجرد بيانات يمكن التلاعب بها لإرسال رسائل قوة وسيطرة، مما يجعل المشهد السياسي أكثر تعقيداً وأقل قابلية للتنبؤ في المستقبل القريب





