ترمب: لم أكن قلقاً أثناء إجلائي من حفل العشاء.. وانتقادات للوثيقة المنسوبة للمشتبه به

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يصف ردة فعله على حادث إطلاق النار في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، وينتقد الاتهامات الموجهة إليه في وثيقة مرتبطة بالمشتبه به، بينما يقيّم مسؤولو الأمن الترتيبات الأمنية.

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على شبكة سي بي إس نيوز، بعد حادثة إطلاق النار التي وقعت في فندق هيلتون بواشنطن العاصمة، خلال حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض .

نفى ترمب شعوره بالقلق أثناء إجلائه من القاعة، مؤكداً أنه "لم يكن قلقاً" وأنه "يفهم الحياة"، معتبراً أننا نعيش في عالم مجنون. وأوضح أنه لم يُسهّل عملية الإجلاء، بل أراد معرفة ما يحدث، إلا أن عناصر الأمن طلبوا منه الاحتماء والانبطاح على الأرض. وأشاد السيدة الأولى ميلانيا ترمب بتعاملها مع الموقف، واصفاً إياها بأنها "قوية جداً وذكية".

أطلق المشتبه به، الذي وصفه مسؤولون بأنه "قاتل اتحادي ودود"، النار من بندقية صيد على أحد أفراد الخدمة السرية عند نقطة تفتيش أمنية في الفندق، قبل أن يتم السيطرة عليه واعتقاله. خلال المقابلة، انتقد ترمب مقدمة البرنامج نورا أودونيل بعد قراءتها مقتطفات من وثيقة يُزعم أنها مرتبطة بالمشتبه به، تتضمن اتهامات له بأنه "متحرش بالأطفال ومغتصب وخائن". وأعرب ترمب عن استيائه من قراءة هذه الاتهامات، مؤكداً أنه ليس أيًا من هذه الصفات.

وقد أثارت هذه المقتطفات جدلاً واسعاً وتداولها العديد من وسائل الإعلام الأمريكية. في أعقاب الحادث، يقوم مسؤولو إنفاذ القانون الأمريكيون بتقييم الترتيبات الأمنية المتعلقة بالرئيس ترمب، في محاولة لفهم كيفية تمكن المسلح من الاقتراب إلى هذا الحد من حفل العشاء. وأشار مسؤولون سابقون في أجهزة إنفاذ القانون إلى أن الحادث يسلط الضوء على الحاجة إلى توسيع نطاق الحماية حول الرئيس في الأماكن العامة الكبيرة، حتى لو أدى ذلك إلى إزعاج الجمهور.

كما تستغل إدارة ترمب الحادث للضغط من أجل سحب دعوى تعرقل مشروع قاعة في البيت الأبيض بقيمة 400 مليون دولار. وفي سياق منفصل، صرح ترمب بأن إيران يمكنها الاتصال إذا أرادت التفاوض على إنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل عليها. وأعلن قصر بكنغهام أن زيارة الملك تشارلز إلى الولايات المتحدة ستجري كما هو مقرر لها





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دونالد ترمب إطلاق نار البيت الأبيض الأمن إيران

United States Latest News, United States Headlines