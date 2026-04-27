ترمب يدعو لإعادة تنظيم حفل مراسلي البيت الأبيض ويوجه انتقادات لاذعة للديمقراطيين

بعد هجوم مسلح على حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إلى إعادة تنظيم الحدث، معتبرًا أن ما حدث لا ينبغي أن يمر دون مراجعة. وفي الوقت نفسه، كشف التحقيقات عن تفاصيل جديدة حول منفذ الهجوم، الذي أرسل رسائل غريبة قبل الحادث، ما يثير تساؤلات حول دوافعه.

في 27 أبريل 2026، دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إلى إعادة تنظيم حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض خلال 30 يومًا، معتبرًا أن ما حدث لا ينبغي أن يمر دون مراجعة.

وأثنى على سرعة تدخل عناصر الخدمة السرية، واصفًا أداءهم بـ'المذهل'، رغم إقراره بأنه طلب التمهّل قليلًا لفهم ما يجري قبل مغادرته الموقع. وفي سياق حديثه، وجّه ترمب خلال مقابلة مع CBS News انتقادات لاذعة للديمقراطيين، معتبرًا أن 'خطاب الكراهية' الذي يتبنونه يسهم في تغذية العنف السياسي، على حد تعبيره، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحدود باتت 'أكثر صلابة' وأن معدلات الجريمة شهدت تراجعًا ملحوظًا.

كما رفض بشكل قاطع الاتهامات التي أطلقها منفذ الهجوم، واصفًا إياها بالكاذبة، ومشيرًا إلى أن حالته 'مضطربة'. من جهة أخرى، بدأت تتكشف ملامح أكثر تعقيدًا بشأن منفذ الهجوم على حفل رابطة مراسلي البيت الأبيض، الذي أقيم في Washington Hilton Hotel. فقبل دقائق من إطلاق النار، أرسل المشتبه به رسائل مطوّلة إلى أفراد من عائلته، قدم فيها نفسه بوصفٍ غريب: 'قاتل اتحادي ودود'، في صياغة تعكس اضطرابًا فكريًا لافتًا.

الرسائل، التي اطلعت عليها Associated Press، حملت إشارات مبطّنة ومتكررة إلى سياسات ترامب دون ذكر اسمه صراحة، وتضمنت ما وصفه المشتبه به بـ'مظالم' مرتبطة بقرارات حكومية، من بينها عمليات أميركية في شرق المحيط الهادئ. ويعتبر المحققون هذه الكتابات، إلى جانب نشاطه على وسائل التواصل وشهادات عائلته، من أبرز المفاتيح لفهم دوافعه. المشتبه به، ويدعى Cole Thomas Allen، يبلغ 31 عامًا وينحدر من كاليفورنيا، حاول اختراق نقطة تفتيش أمنية وهو يحمل أسلحة وسكاكين، قبل أن يتم التعامل مع الموقف.

وكشفت التحقيقات أن شقيقه أبلغ الشرطة بعد تلقيه تلك الرسائل، ما سرّع من تحرك السلطات. في السياق ذاته، أشار ترمب إلى أن البلاد تمر بظروف أمنية غير مسبوقة، مؤكدًا أن 'الأمن الوطني يجب أن يكون أولوية قصوى'، مشيرًا إلى أن 'السياسات الضعيفة' التي تبناها خصومه هي التي أدت إلى تدهور الوضع. كما أعرب عن دعمه الكامل للشرطة والعناصر الأمنية، معتبرًا أنهم 'الخط الأمامي في حماية الشعب'.

من جانبها، قالت مصادر أمنية إن التحقيقات ما زالت جارية، مع التركيز على دوافع المشتبه به ومصدر أسلحته، كما أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتفاصيل الرسائل التي أرسلها قبل الهجوم، والتي قد تكشف عن نوايا أو خطط أخرى. كما أكدت السلطات أن الحادث لم يكن مرتبطًا بأي تنظيم إرهابي، بل كان عملًا فرديًا نابعًا من اضطرابات نفسية





