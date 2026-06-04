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ترمب: واشنطن ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب

سياسة News

ترمب: واشنطن ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب
ترمبإيراناليورانيوم المخصب
📆6/4/2026 8:59 PM
📰aawsat_News
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن واشنطن ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب، وأضاف أن أميركا ستنتصر "عسكرياً أو عبر اتفاق".

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، الخميس، إن واشنطن ليست بحاجة إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب ، وصرح للصحافيين في المكتب البيضاوي: "بإمكاننا الحصول عليه الآن.

لا أعتقد أن بمقدورهم منْعنا لو أردنا ذلك، لكن ليس هناك ما يدعو للقيام بذلك؛ فالكمية مدفونة". وأضاف أن أميركا ستنتصر "عسكرياً أو عبر اتفاق"، وذكر أن أهم نقاط الاتفاق هي أن مضيق هرمز "سيُفتح فوراً". وفي هذا السياق، أشار ترمب إلى أن والده سيبرم اتفاقاً مع طهران، وقال: "أعتقد أن الأمر سيتم. أما كيف سيحدث ذلك، فأنا لست طرفاً فيه"

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ترمب إيران اليورانيوم المخصب مضيق هرمز اتفاق

 

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