ترمب يسعى لتغيير محاكم الهجرة وتحدي حق منح الجنسية

إدارة ترمب تجري تغييرات واسعة في محاكم الهجرة الأمريكية، بما في ذلك إقالة وتعيين قضاة جدد، وتقليص التدريب، مما يثير مخاوف بشأن جودة الأحكام ونزاهة النظام القضائي. وفي الوقت نفسه، يواجه ترمب معارضة شعبية لجهوده لتقييد حق منح الجنسية تلقائياً.

تشهد محاكم الهجرة في الولايات المتحدة تحولات كبيرة تحت إدارة الرئيس دونالد ترمب ، حيث يسعى إلى تسريع معالجة تراكم القضايا الهائلة، خاصة تلك المتعلقة بترحيل مئات الآلاف من المقيمين بصورة غير قانونية.

هذه التحولات تشمل إقالة أكثر من 100 قاضٍ متخصص في قضايا الهجرة منذ بداية ولايته الثانية في 20 يناير 2025، بالإضافة إلى استقالة أو تقاعد عدد مماثل، مقابل تعيين أكثر من 140 قاضياً جديداً. ومع ذلك، يثير الجدل أن نسبة كبيرة من القضاة الجدد يفتقرون إلى الخبرة الواضحة في قانون الهجرة، حيث تم تقليص مدة التدريب من خمسة أسابيع إلى ثلاثة فقط.

وترى جهات مهنية، مثل الرابطة الوطنية لقضاة الهجرة، أن هذا التغيير قد يؤثر على جودة الأحكام، خاصة في القضايا المعقدة المتعلقة باللجوء والحماية الإنسانية. في المقابل، يؤكد مسؤولون في وزارة العدل أن القضاة الجدد يتمتعون بالكفاءة ويلتزمون بتطبيق القوانين كما أقرها الكونغرس، وأن التدريب لا يزال مكثفاً. وتبرر الإدارة هذه الإجراءات بأنها ضرورية لمعالجة أكثر من ثلاثة ملايين قضية متراكمة أمام 700 قاضٍ فقط، مما يشكل ضغطاً هائلاً على النظام القضائي.

ومع ذلك، يعرب قضاة سابقون وخبراء عن مخاوف من أن هذه التغييرات تهدف إلى إعادة تشكيل المحاكم بطريقة تخدم سياسات الهجرة الصارمة، وأن القضاة الذين يصدرون أحكاماً لا تتماشى مع توجهات الحكومة قد يتعرضون لضغوط أو حتى للإقالة. وتشير البيانات إلى ارتفاع حالات رفض اللجوء بشكل ملحوظ، حيث انخفضت نسبة الموافقة إلى أقل من 5 في المائة في بعض الفترات.

تزامنت هذه التغييرات مع سياسات جديدة تجعل من الصعب على المهاجرين الفوز بقضاياهم، مثل تقليل منح الكفالة وتشجيع رفض طلبات اللجوء وإغلاق بعض القضايا. يرى المنتقدون أن هذه التطورات قد تقوض ثقة المهاجرين بعدالة المحاكم، وقد تدفع أصحاب القضايا القوية إلى التراجع عن طلب اللجوء. كما يحذرون من أن تسييس القضاء قد يضر بسمعة النظام القانوني الأميركي.

في المقابل، يدافع مؤيدو هذه السياسات عن ضرورة الإصلاح، مشيرين إلى أن النظام السابق كان بطيئاً وغير فعال، وأن القضاة يمتلكون تدريباً قانونياً كافياً. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت وزارة العدل حملة توظيف واسعة النطاق، تعرض حوافز لجذب المزيد من القضاة، واستعانت بمحامين عسكريين، مما أثار تساؤلات حول مدى جاهزيتهم. وفي استطلاع للرأي، أظهرت غالبية الأميركيين دعمهم للإبقاء على منح الجنسية تلقائياً لكل من يولد على الأراضي الأميركية





