ترمب يشدد على إنذار طهران وإسرائيل تكثف ضرباتها

في تصعيد خطير، يشدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إنذاره لإيران، محدداً مهلة لإنهاء اتفاق، بينما تواصل إسرائيل تكثيف ضرباتها داخل الأراضي الإيرانية، مما يزيد التوترات في المنطقة.

في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة و إيران ، وتكثف إسرائيل ضرباتها داخل الأراضي ال إيران ية، تزداد المخاوف من اتساع نطاق ال صراع . الرئيس الأميركي دونالد ترمب يشدد على إنذاره لطهران، محدداً مهلة تنتهي غداً الثلاثاء لإبرام اتفاق، مهدداً بتوسيع ال هجمات على البنية التحتية ال إيران ية إذا لم يتم فتح مضيق هرمز وإنجاز الاتفاق في الوقت المحدد.

في تصريحات أدلى بها خلال فعالية في البيت الأبيض بمناسبة عيد القيامة، وصف ترمب المقترح الإيراني بأنه «خطوة مهمة» لكنه «ليس جيداً بما يكفي»، محذراً من أن قوات بلاده ستشن هجمات واسعة النطاق إذا لم يُنفذ مطلبه. وأشار إلى أن الحرب «يمكن أن تنتهي بسرعة كبيرة» إذا فعلت إيران «ما يتعيّن عليها فعله»، معرباً عن اعتقاده بأن الإيرانيين «يتفاوضون بحسن نية». وشدد ترمب على أن القضية الأساسية تتعلق بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن الحكومة الإيرانية ستدفع ثمناً باهظاً. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى دفع تكاليف إضافية للحصول على الوقود، لكنها لن تسمح لإيران بحيازة سلاح نووي تحت أي ظرف. في المقابل، تواصل إسرائيل تصعيد هجماتها، مستهدفة منشآت حيوية داخل إيران. خلال يوم الاثنين، تركزت الضربات على طهران ومطاراتها ومنشآتها الجوية والعلمية، ثم امتدت إلى مواقع عسكرية وصناعية وبتروكيماوية في مناطق أخرى. تزامن ذلك مع ردود إيرانية صاروخية وبطائرات مسيرة، وتحذيرات رسمية من أن استهداف البنية التحتية المدنية سيقابله رد «أكثر تدميراً وأوسع نطاقاً».\تعلن إسرائيل عن استهداف قيادات في الحرس الثوري، مما يزيد من حدة التوتر. أعلن الجيش الإسرائيلي عن استكمال موجة واسعة من الضربات في طهران وأنحاء إيران، مستهدفاً البنية الأساسية المستخدمة في إنتاج السلاح. في بيانات منفصلة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل مجيد خادمي، رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري، وأصغر باقري، قائد الوحدة 840 التابعة لفيلق القدس. اتهم الجيش الإسرائيلي خادمي بالمسؤولية عن جمع المعلومات الاستخباراتية والمساعدة في إعداد تقديرات الموقف لقيادة النظام، واتهمه بالعمل على دفع عمليات ضد إسرائيل وأهداف يهودية وأميركية، وبمراقبة المدنيين الإيرانيين في إطار قمع الاحتجاجات الداخلية. أما باقري فاتُهم بالتخطيط لهجمات ضد إسرائيل وأميركيين، وفي عمليات على الحدود السورية-الإسرائيلية. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مقتل باقري إلى جانب خادمي، مؤكداً أن إسرائيل ستلاحق كل من يريد إلحاق الأذى بها. تتضمن الهجمات الإسرائيلية استهدافاً لمطار مهرآباد، الذي وصف بأنه مركز رئيسي لتسليح وتمويل حلفاء إيران في المنطقة، مع الإشارة إلى أن طائرات محملة بالأسلحة كانت تقلع منه. كما استهدفت الضربات مطارات أخرى في طهران، مما يعكس سعي إسرائيل لتقويض القدرات الجوية الإيرانية والحد من حرية الحركة العسكرية.\تُظهر التطورات الأخيرة تعقيداً متزايداً في الوضع، مع تبادل الاتهامات والتهديدات. يؤكد ترمب على استعداده لاتخاذ إجراءات صارمة، بينما تواصل إسرائيل تنفيذ ضربات داخل إيران، مما يزيد من احتمالية التصعيد. تثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل الاتفاق النووي، ومستقبل الاستقرار في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يشير تصريح ترمب حول إمكانية تسليم أسلحة إلى محتجين إيرانيين إلى اهتمام الولايات المتحدة بتغيير النظام في إيران. إن هذه الأحداث مجتمعة تخلق مناخاً من عدم اليقين والقلق، وتُظهر أهمية الدبلوماسية لمنع تحول الصراع إلى مواجهة أوسع نطاقاً. يمثل استمرار الضربات الإسرائيلية وتصاعد التهديدات الأميركية تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، ويدعو إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتجنب نشوب حرب إقليمية قد تكون لها عواقب وخيمة على المنطقة والعالم





