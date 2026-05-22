ترمب يرفع القيود على غازات الدفيئة القوية

أعلن الرئيس الجمهوري دونالد ترمب عن رفع القيود التي فرضها الرئيس السابق جو بايدن على غازات الدفيئة القوية المسببة لاحترار المناخ والمستخدمة في التبريد وتكييف الهواء. وقال ترمب إن هذا الإجراء سيساعد في خفض كلفة المعيشة، ووصف الإجراءات التي أقرها سلفه الديموقراطي بأنها «سخيفة». وقال ترمب «لن يكون لهذا أي تأثير على البيئة»، وتعهد بخفض كلفة الغذاء للأميركيين.

أعلن الرئيس الجمهوري دونالد ترمب عن رفع القيود التي فرضها الرئيس السابق جو بايدن على غازات الدفيئة القوية المسببة ل احترار المناخ والمستخدمة في التبريد وتكييف الهواء.

وقال ترمب إن هذا الإجراء سيساعد في خفض كلفة المعيشة، ووصف الإجراءات التي أقرها سلفه الديموقراطي بأنها «سخيفة». وقال ترمب «لن يكون لهذا أي تأثير على البيئة»، وتعهد بخفض كلفة الغذاء للأميركيين. وأضاف أن القرارين اللذين أعلنا الخميس سيسمحان للأسر والشركات بتوفير «2,4 مليار دولار». ويسمح القرار الأول لقطاعات مختلفة بالاحتفاظ بالمعدات التي تستخدم غازات الدفيئة المفلورة HFC (مركبات الهيدروفلوروكربون) والتي كان من المقرر التخلي عنها تدريجا.

أما القرار الثاني فيعفي شركات النقل الأميركية من المتطلبات المتعلقة بإصلاح تسربات هذه الغازات. وقال ديفيد دونيغر من مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية أن ذلك «سيضر بالمستهلكين والمناخ، ويقلل من القدرة التنافسية للولايات المتحدة في الأسواق العالمية الناشئة للمواد المبردة والتقنيات الأكثر ملاءمة للبيئة». وأضاف المعهد الأميركي للتدفئة والتبريد والتكييف (AHRI) في بيان إن هذا الإجراء من المرجح أن يؤدي في الواقع إلى ارتفاع الأسعار





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ترمب غازات الدفيئة احترار المناخ تخفيض كلفة المعيشة

United States Latest News, United States Headlines