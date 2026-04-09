ترمب يهاجم الناتو: لم يقف معنا.. ولن يفعل

في تصعيد جديد يعكس توتر العلاقة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يشن ترمب هجومًا حادًا على الحلف، مشككًا في جدواه وجاهزيته للدفاع عن الولايات المتحدة، ومُلمّحًا إلى إمكانية إعادة تقييم الالتزامات الأمريكية تجاه الحلف. كما يدرس ترمب خطة لمعاقبة دول الناتو، ويسعى إلى إعادة تشكيل التحالفات بما يتماشى مع رؤيته للعالم.

في تصعيد جديد يعكس توتر علاقته بحلف شمال الأطلسي، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجومًا لافتًا على حلف الناتو ، مؤكدًا أن الحلف لم يكن موجودًا عندما احتجناه، ولن يكون موجودًا إذا احتجناه مجددًا، في تصريح أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول مستقبل الشراكة الأمريكية مع الحلفاء التقليديين. وأضاف ترمب عبر حسابه في منصة تروث سوشال تذكّروا غرينلاند ، تلك القطعة الكبيرة من الجليد التي تُدار بشكل سيئ!!!.

يحمل استحضار ترمب لجزيرة غرينلاند دلالات سياسية تتجاوز بعدها الجغرافي، إذ سبق أن أثار جدلًا واسعًا خلال ولايته بمحاولة شراء الجزيرة، ما يعكس رؤيته البراغماتية للتعامل مع المناطق الاستراتيجية، ويعيد التأكيد على نظرته الانتقادية لإدارة الحلفاء الأوروبيين. لم يكن هذا التصريح معزولًا عن سياق أوسع من التباين بين ترمب وحلف شمال الأطلسي، إذ لطالما انتقد الرئيس الأمريكي ما وصفه بعدم التوازن في تقاسم الأعباء الدفاعية، مطالبًا الدول الأعضاء بزيادة إنفاقها العسكري، ومُلوّحًا في أكثر من مناسبة بإعادة تقييم الالتزامات الأمريكية تجاه الحلف. ويعكس تصريح ترمب الأخير تحوّلًا أعمق في رؤيته للسياسة الخارجية، قائمًا على مبدأ أمريكا أولًا، حيث يُعيد تقييم التحالفات التاريخية وفق معيار المنفعة المباشرة. ويبدو أن رسالته هذه المرة تحمل بعدين أساسيين: التشكيك في جاهزية الحلف للدفاع عن الولايات المتحدة في أوقات الأزمات، والضغط السياسي على الحلفاء لإعادة صياغة أدوارهم بما يتوافق مع المصالح الأمريكية. ويثير هذا الخطاب تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين واشنطن والناتو، خصوصًا في ظل التحديات الجيوسياسية المتسارعة. فهل يمهّد ترمب لمرحلة جديدة من الانكفاء الأمريكي؟ أم أنها ورقة ضغط لإعادة تشكيل توازنات الحلف؟\كشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي يدرس خطة لمعاقبة بعض دول حلف شمال الأطلسي الناتو، على خلفية ما يراه تقاعساً في دعم الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الحرب على إيران. وبحسب التقرير، يتضمن المقترح سحب القوات الأمريكية من دول داخل الحلف تُصنّفها واشنطن على أنها غير متعاونة، مقابل إعادة نشر هذه القوات في دول أخرى أبدت دعمًا أكبر للعمليات العسكرية الأمريكية. تعكس هذه الخطوة توجهاً تصعيدياً من جانب ترمب تجاه الناتو، في إطار ممارسة ضغوط سياسية وعسكرية على الحلفاء لرفع مستوى التنسيق والمساندة، خصوصًا في الملفات الحساسة المرتبطة بالشرق الأوسط. هذا التصريح يأتي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في العالم، وتزايد المخاوف بشأن مستقبل الأمن العالمي. يشير هذا الهجوم إلى إمكانية إعادة تشكيل المشهد السياسي العالمي، ويدعو إلى تحليل عميق للعلاقات الدولية وتأثيرها على مختلف الأطراف المعنية.\تُعدّ هذه التصريحات بمثابة إشارة واضحة إلى التحولات المحتملة في السياسة الخارجية الأمريكية، وتُسلط الضوء على نهج ترمب الذي يركز على المصالح الوطنية أولاً، ويدعو إلى إعادة تقييم الشراكات والتحالفات القائمة. يعكس هذا النهج تحولاً جذرياً في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع القضايا الدولية، ويثير تساؤلات حول مستقبل دورها القيادي في العالم. كما يشير إلى سعي ترمب إلى إعادة تشكيل التحالفات بما يتماشى مع رؤيته للعالم، ويعزز من قوته التفاوضية على الساحة الدولية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه التصريحات تلقي بظلالها على العلاقات الأمريكية الأوروبية، وتثير مخاوف بشأن استقرار المنطقة والعالم بأسره. يجب على القادة والخبراء تحليل هذه التطورات بعناية، وتقييم تأثيرها على الأمن العالمي والاقتصاد والسياسة الدولية





