ترمب يعلن رفع الحصار عن مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة عن رفع الحصار عن مضيق هرمز ، بعد 3 أشهر من إعلان الحرب على إيران ، وتعهد بتفجير الألغام البحرية المتبقية.

وقال ترمب إن على إيران الموافقة على عدم امتلاك سلاح نووي، أو قنبلة نووية، وضمن إزالة الألغام البحرية من المضيق. وقال ترمب إن السفن العالقة في المضيق بسبب الحصار البحري المذهل، ستكون في العودة إلى أوطانها. وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، قال ترمب إن المادة المخصبة المدفونة ستُستخرج من قبل الولايات المتحدة بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم تدمر.

وأضاف ترمب أن أي أموال لن يتم تبادلها حتى إشعار آخر، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على بنود أخرى أقل أهمية بكثير. وفي وقت لاحق، نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصادر أن تصريحات ترمب الأخيرة عارية عن الصحة، وذكرت أن أي بند يتعلق بتدمير مواد إيران النووية غير موجود في مذكرة التفاهم.

وقالت مصادر إيرانية لوكالة فارس إن تصريحات ترمب مزيج من الحقيقة والكذب ومحاولة لإظهار انتصار مصطنع، مضيفة أنه زعم أن إيران ستفكك أو تدمر موادها النووية، وهذا لم يرد في مذكرة التفاهم. كما أشارت المصادر إلى أن ترمب لم يشر لشرط الدفع الفوري لـ12 مليار دولار من أموالنا المجمدة المنصوص عليه بمذكرة التفاهم. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني أنه تم التوصل إلى تفاهم سياسي بين إيران وأميركا، لكن لم توضع لمساته الأخيرة بعد.

وقال المسؤول إن مذكرة التفاهم المحتملة بين طهران وواشنطن لا تتضمن أي قضايا متعلقة بالبرنامج النووي





