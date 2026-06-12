تركيا تنتقد تسييس حقوق الملكية في مجلس أوروبا وتؤكد التنسيق مع شمال قبرص

أعربت تركيا عن قلقها من تحول ملف حقوق الملكية في قبرص إلى أداة سياسية في مجلس أوروبا، وأكدت متابعته بالتشاور مع جمهورية شمال قبرص التركية.

أعربت تركيا عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بتسييس آليات حقوق الإنسان في مجلس أوروبا ، وذلك على خلفية مناقشات حول بند حقوق الملكية للأشخاص المهجرين في قبرص .

وأكدت وزارة الخارجية التركية أنها ستتابع الملف بالتنسيق مع جمهورية شمال قبرص التركية، مشيرة إلى أن التطورات الأخيرة تعكس محاولات من الجانب القبرصي اليوناني لاستغلال النظام القانوني لتحقيق أهداف سياسية ضيقة. وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الوزارة أونجو كتشالي، خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة، حيث شدد على أن أنقرة تراقب عن كثب الإجراءات التي تتخذها لجنة المندوبين في مجلس أوروبا.

وأوضح كتشالي أن البند الرابع من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر عام 2001، والذي يتعلق بحقوق الملكية للمهجرين، قد أُثير مجدداً خلال الاجتماع رقم 1563 للجنة المندوبين الذي عقد في ستراسبورغ بين 9 و11 يونيو 2026. وأشار إلى أنه رغم توصية أمانة مجلس أوروبا منذ عام 2022 بإنهاء الإشراف التنفيذي على هذا البند، إلا أن اللجنة لم تتمكن من اتخاذ قرار بذلك.

بل على العكس، قامت بتكليف الأمانة بإعداد مشروع عمل لتفسير العبارات المتعلقة بالملكية في حكم التعويض الصادر عام 2014، وهو إجراء استثنائي لا يُستخدم إلا في حالات تعذر التنفيذ بسبب اختلاف التفسير. واعتبر كتشالي أن هذه الخطوة غير مسبوقة في تاريخ اللجنة، مما يدل على تسييس الملف. وأضاف المتحدث أن الجانب القبرصي اليوناني يختار عرقلة الأداء الفعال لنظام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مما يظهر عدم جدية في إيجاد حل للقضية القبرصية.

وأكد أن تركيا ستواصل التنسيق مع جمهورية شمال قبرص التركية لمتابعة هذه التطورات، مشدداً على أن أنقرة تدعم حقوق القبارصة الأتراك في الملكية والتعويض العادل. وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهد فيه منطقة شرق المتوسط توترات متصاعدة، حيث تسعى تركيا إلى الحفاظ على حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في إطار القانون الدولي. واختتم كتشالي بالقول إن تركيا لن تسمح باستغلال آليات حقوق الإنسان لأغراض سياسية، وستواصل الدفاع عن موقفها القانوني والأخلاقي في المحافل الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن قضية حقوق الملكية في قبرص تعود إلى عام 1974، عندما قامت تركيا بتدخل عسكري في الجزيرة رداً على انقلاب قومي يوناني. ومنذ ذلك الحين، انقسمت الجزيرة إلى قسمين: جمهورية قبرص المعترف بها دولياً في الجنوب، وجمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دولياً في الشمال. وقد أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكاماً تطالب بتعويض الأشخاص المهجرين من كلا الجانبين، لكن تنفيذ هذه الأحكام ظل محل خلاف.

وتعتبر تركيا أن أي إجراءات ضد مصالح القبارصة الأتراك تتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف، خاصة وأنهم تحملوا ويلات الحرب والتهجير. وتواصل أنقرة دعم حل عادل وشامل للقضية القبرصية على أساس المساواة بين المجتمعين





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