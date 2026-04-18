تركيا تستضيف اجتماعاً وزارياً هاماً بشأن غزة على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يستضيف اجتماعاً على مستوى الوزراء بمشاركة ممثلين عن الإمارات، إندونيسيا، قطر، مصر، باكستان، السعودية، والأردن لمناقشة الأزمة في غزة وسبل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

في خطوة دبلوماسية هامة، يستضيف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان ، يوم السبت، اجتماعاً وزارياً رفيع المستوى مخصصاً لمناقشة الأزمة الإنسانية والسياسية في قطاع غزة ، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني ل منتدى أنطاليا الدبلوماسي في نسخته الخامسة. ويشارك في هذا الاجتماع الهام ممثلون عن عدد من الدول العربية والإسلامية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، قطر، مصر، باكستان، المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية. وقد انطلق المنتدى يوم الجمعة ويستمر حتى الأحد في ولاية أنطاليا التركية، ويشكل منصة حيوية لتبادل الآراء والرؤى حول القضايا الإقليمية وال دولي ة الملحة.

من المتوقع أن يلقي الوزير فيدان كلمة محورية خلال الاجتماع، يشدد فيها على الأهمية القصوى لضمان استمرار إبقاء القضية الفلسطينية على رأس الأجندة الدولية، وأن يكرر التأكيد على ضرورة تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وهو مطلب شعبي وإنساني ملح. كما سيسلط الضوء على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من إدارة شؤون قطاع غزة بشكل مستقل، والدعوة إلى إطلاق جهود إعادة الإعمار بشكل عاجل وفوري، نظراً للدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية والمنازل.

سيتم التأكيد على أهمية الحلول المستدامة التي تضمن حياة كريمة للشعب الفلسطيني، وتضع حداً لمعاناته المستمرة. تأتي هذه الاجتماعات في وقت تتصاعد فيه الجهود الدولية لإنهاء الأزمة، وإيجاد حلول سلمية وعادلة تنهي عقوداً من الصراع. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتطرق الوزير فيدان خلال الاجتماع إلى أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام المقترحة، والتي قد تسهم بشكل فعال في خفض حدة التوترات المتصاعدة في المنطقة.

كما سيلفت الانتباه إلى محاولات الجانب الإسرائيلي المستمرة لعرقلة المسار السلمي، وذلك من خلال عدم الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في المرحلة الأولى من الخطة، واستمرارها في انتهاكات صارخة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية. هذا بالإضافة إلى التأكيد على رفض السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تعمل على تعميق نظام الفصل العنصري في الضفة الغربية، والخطوات غير القانونية التي تتخذها لتقويض الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك.

من المنتظر أيضاً أن يؤكد الوزير فيدان مجدداً على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً وجاداً تجاه محاولات إسرائيل المستمرة لتقويض مسار وقف إطلاق النار في غزة، وتعطيل جهود تحقيق حل الدولتين، الذي يمثل الحل الأمثل والأكثر قابلية للتطبيق لإنهاء الصراع. من المتوقع أن يشهد الاجتماع مشاورات معمقة حول آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، بما في ذلك مسار العلاقات المتأرجح بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود الدبلوماسية المتواصلة لإنهاء الحرب في غزة، بالإضافة إلى بحث سبل معالجة الاحتلال الإسرائيلي المستمر في لبنان.

يشكل هذا الاجتماع فرصة قيمة لتعزيز التنسيق بين الدول المشاركة، وتبادل وجهات النظر حول استراتيجيات مشتركة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. إن التركيز على القضية الفلسطينية ضمن هذا المحفل الدبلوماسي الدولي يعكس الأولوية التي توليها تركيا والدول الصديقة لهذه القضية العادلة. الاجتماع يأتي في وقت حرج، حيث تتزايد الدعوات الدولية لتكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية لإحداث تغيير ملموس على أرض الواقع.

إن تضافر الجهود الإقليمية والدولية هو السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني نحو السلام والحرية والعدالة.





