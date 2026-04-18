تركيا تستضيف اجتماعات وزارية هامة في أنطاليا لمناقشة قضايا إقليمية ودولية

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يترأس اجتماعات لمجلس وزراء خارجية منظمة الدول التركية، واجتماعاً خاصاً بقطاع غزة، واجتماعاً لمنصة السلام في البلقان، لمناقشة الأوضاع الراهنة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

تعقد تركيا، ممثلة بوزير خارجيتها هاكان فيدان ، سلسلة من الاجتماعات الوزارية الهامة على هامش المنتدى الذي تستضيفه ولاية أنطاليا. ويشمل ذلك اجتماعاً وزارياً غير رسمي لمجلس وزراء خارجية منظمة الدول التركية ، والذي يضم تركيا، وأذربيجان (الرئيس الدوري للمنظمة)، وكازاخستان، وقرغيزستان، وأوزبكستان. من المتوقع أن تتناول المناقشات القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، مع التركيز بشكل خاص على تطورات الأوضاع في إيران وقطاع غزة ، بالإضافة إلى سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة.

تأسست منظمة الدول التركية في الأصل تحت اسم مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي) في 3 أكتوبر 2009، بناءً على اتفاقية نخجوان الموقعة بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان. وشهدت المنظمة توسعاً بانضمام أوزبكستان في قمة باكو عام 2019، لتصبح عضواً خامساً، إلى جانب دول أخرى مثل تركمانستان والمجر وجمهورية شمال قبرص التركية التي تشارك بصفة مراقب. وفي عام 2021، تم تغيير اسم المنظمة إلى منظمة الدول التركية خلال قمة إسطنبول، مما يعكس تعزيز الهوية والتطلعات المشتركة للدول الأعضاء.

إلى جانب اجتماع منظمة الدول التركية، سيترأس فيدان اجتماعين آخرين محوريين في اليوم الثاني من أعمال المنتدى. الأول مخصص لبحث التطورات الحالية في قطاع غزة، والثاني يندرج ضمن إطار 'منصة السلام في البلقان'. أما بالنسبة للاجتماع الوزاري الخاص بغزة، فسوف يشهد مشاركة واسعة من ممثلين عن دول إقليمية ودولية مؤثرة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وقطر، ومصر، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، والأردن. ومن المتوقع أن يشدد الوزير فيدان خلال هذا الاجتماع على أهمية إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة على جدول أعمال المجتمع الدولي، مع الدعوة بقوة إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. كما سيؤكد على ضرورة تمكين الفلسطينيين من إدارة شؤون القطاع، وحث على تسريع جهود إعادة الإعمار. علاوة على ذلك، يُنتظر أن يسلط فيدان الضوء على إمكانية مساهمة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطط السلام في تخفيف حدة التوتر في المنطقة، مشيراً في الوقت ذاته إلى التحديات التي تواجه هذا المسار، مثل محاولات تعطيله من خلال عدم الالتزام بالاتفاقيات، واستمرار الانتهاكات، ورفض السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتعديات على الوضع التاريخي في الأماكن المقدسة، بما في ذلك المسجد الأقصى.

وفي سياق متصل، سيستضيف فيدان اجتماع 'منصة السلام في البلقان'، وهو مبادرة تركية تهدف إلى تعزيز الاستقرار والتعاون في منطقة البلقان. سيشارك في هذا الاجتماع دول البلقان الرئيسية، وهي ألبانيا، والبوسنة والهرسك، والجبل الأسود، وكوسوفو، وشمال مقدونيا، وصربيا. وسيتم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماعات السابقة، واستكشاف سبل تعزيز التعاون الإقليمي في مختلف المجالات. تشمل القضايا المطروحة على الأجندة تنسيق الجهود مع الاتحاد الأوروبي، وتفعيل التعاون في مواجهة الكوارث الطبيعية، وتطوير مشاريع مشتركة تستهدف فئتي الشباب والتكنولوجيا. كما سيبحث الاجتماع تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية والتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن إسطنبول كانت قد استضافت الاجتماعين السابقين لمنصة السلام في البلقان، في 26 يوليو 2025 و23 يناير الماضي. وتُعد هذه المنصة مكملة لجهود تركيا المتعددة الأطراف في المنطقة، حيث تأسست بهدف تشجيع الحوار المباشر والهادف الذي يسفر عن نتائج ملموسة، مع التأكيد على مبدأ الملكية الإقليمية. يصل حجم التجارة الإجمالي بين تركيا والدول المشاركة في 'منصة السلام في البلقان' إلى حوالي 7 مليارات دولار، بينما تبلغ استثمارات تركيا الإجمالية في هذه الدول حوالي 8.9 مليارات دولار.

تأتي هذه الاجتماعات ضمن فعاليات النسخة الخامسة للمنتدى، الذي انطلق يوم الجمعة في ولاية أنطاليا بجنوب تركيا، ويختتم أعماله يوم الأحد تحت شعار: 'التعامل مع حالات عدم اليقين عند رسم المستقبل'





