تركيا وكازاخستان يوقعان على تعزيز منظمة الدول التركية على المستوى المؤسسي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، في كلمة ألقاها الخميس، عن اتفاق بلاده مع كازاخستان لتعزيز منظمة الدول التركية على المستوى المؤسسي. وقد هنأ أردوغان شعب كازاخستان بمناسبة "يوم المدافعين عن الوطن ويوم النصر"، متمنيا أن يجلب الدستور الجديد الذي حظي بدعم واسع في استفتاء 15 مارس/ آذار الماضي، الخير لكازاخستان. كما أكد على تقدم العلاقات بين تركيا وكازاخستان في إطار الشراكة الاستراتيجية المعززة في مختلف المجالات، حيث بحث مع نظيره الكازاخستاني قضايا التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية والنقل إضافة إلى القضايا الدولية. وفي ما يتعلق بمنظمة الدول التركية، قال أردوغان: "اتفقنا مع أخي العزيز على توفير الإمكانيات التي ستعزز المنظمة على المستوى المؤسسي. ونأمل أن نجعل المرحلة المقبلة معا قرن العالم التركي." وتأسست منظمة الدول التركية في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، بعد توقيع اتفاقية نخجوان بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان. وفي قمة باكو عام 2019، أعلنت أوزبكستان انضمامها ليصبح عدد أعضاء المنظمة 5، إضافة إلى تركمانستان والمجر وجمهورية شمال قبرص التركية بصفة مراقب.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، في كلمة ألقاها الخميس، عن اتفاق بلاده مع كازاخستان لتعزيز منظمة الدول التركية على المستوى المؤسسي. وقد هنأ أردوغان شعب كازاخستان بمناسبة "يوم المدافعين عن الوطن ويوم النصر"، متمنيا أن يجلب الدستور الجديد الذي حظي بدعم واسع في استفتاء 15 مارس/ آذار الماضي، الخير ل كازاخستان .

كما أكد على تقدم العلاقات بين تركيا وكازاخستان في إطار الشراكة الاستراتيجية المعززة في مختلف المجالات، حيث بحث مع نظيره الكازاخستاني قضايا التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية والنقل إضافة إلى القضايا الدولية. وفي ما يتعلق بمنظمة الدول التركية، قال أردوغان: "اتفقنا مع أخي العزيز على توفير الإمكانيات التي ستعزز المنظمة على المستوى المؤسسي. ونأمل أن نجعل المرحلة المقبلة معا قرن العالم التركي.

" وتأسست منظمة الدول التركية في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، بعد توقيع اتفاقية نخجوان بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان. وفي قمة باكو عام 2019، أعلنت أوزبكستان انضمامها ليصبح عدد أعضاء المنظمة 5، إضافة إلى تركمانستان والمجر وجمهورية شمال قبرص التركية بصفة مراقب





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تركيا كازاخستان منظمة الدول التركية الشراكة الاستراتيجية المعززة تقدم العلاقات قضايا التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية والنق

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

موريتانيا.. استدعاء الرئيس السابق للتحقيق معه في شبهات فسادموريتانيا.. استدعاء الرئيس السابق للتحقيق معه في شبهات فساد استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (63 عاما)، لاستكمال التحقيق معه، حول شبهات فساد في ملفات خلال رئاسته (2009: 2019).

Read more »

العراق: 735 ألف طن محصول التمور في 2020أعلن العراق إنتاج 735.5 ألف طن من التمور خلال العام الماضي، بزيادة 15% على 2019، وفق إحصاء رسمي صدر، عن وزارة التخطيط. وسجل العراق إنتاج 639.3 ألف طن من التمور في 2019. متوسط إنتاج النخلة الواحدة خلال 2020، بلغ 68.2 كيلوغراما من التمور

Read more »

موريتانيا.. مطالب باستعادة 'أموال منهوبة' بفترة النظام السابقموريتانيا.. مطالب باستعادة 'أموال منهوبة' بفترة النظام السابق حمل عشرات الموريتانيين، لافتات كتب عليها 'أموال الشعب أمانة في عنق القضاء من أجل استرجاعها من مختلسها' و'الأموال المنهوبة لا بد من استرجاعها'.

Read more »

موريتانيا.. محتجون يتهمون السلطات بـ'استهداف' الرئيس السابقموريتانيا.. محتجون يتهمون السلطات بـ'استهداف' الرئيس السابق تظاهر عشرات من أنصار الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (2009-2019) وسط العاصمة نواكشوط، تنديدا بما قالوا إنه 'استهداف' يتعرض له من جانب السلطات الحالية.

Read more »

موريتانيا.. المحكمة العليا تؤيد حبس الرئيس السابق على ذمة التحقيقموريتانيا🇲🇷.. المحكمة العليا تؤيد حبس الرئيس السابق على ذمة التحقيق أيدت المحكمة العليا في موريتانيا، قرار قاضي التحقيق بحبس الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، لحين استكمال التحقيقات معه في اتهامه بملفات فساد مالي خلال رئاسته (2009 – 2019).

Read more »

سلطات موريتانيا تمنع الرئيس السابق من مغادرة البلاد.. 'المحاكمة أولا' - عربي21منعت السلطات الموريتانية، ليل الأربعاء/ الخميس، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009-2019) من مغادرة البلاد قبل محاكمته وآخرين بتهم فساد.

Read more »