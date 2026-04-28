تركيا بين الحياد والتحديات: كيف تتعامل مع الحرب الإيرانية؟

تستعرض هذه المقالة موقف تركيا الحيادي في الحرب الإيرانية، حيث تحاول أنقرة الحفاظ على توازن دقيق بين العلاقات مع إيران والولايات المتحدة، مع تجنب الانجرار إلى الصراع. وتسلط الضوء على المخاطر التي تواجهها تركيا، من تدفق اللاجئين إلى بروز إسرائيل كقوة إقليمية، وتؤكد على الحاجة إلى استباقية في حماية مصالحها.

فقد سعت تركيا جاهدة للبقاء بعيدة عن ال حرب ال إيران ية، محافظة على حياد ها بدقة، ويمكنها في هذا الجهد الاستناد إلى سوابق من تاريخها. فعادة ما أشارت أجيال من صناع ال سياسة الأتراك إلى التوازن الدقيق الذي مارسته أنقرة خلال ال حرب العالمية الثانية كأحد أبرز فصول الدبلوماسية التركية.

في ذلك الوقت، كان قادة تركيا يدركون تماما عزلة الجمهورية الفتية الجيوسياسية وضعفها العسكري وكانوا مصممين على عدم تكرار خطأ أسلافهم العثمانيين، الذين انحازوا إلى الجانب الخاطئ في الحرب العالمية السابقة، مما أدى إلى انهيار الإمبراطورية. وبينما كانت الحرب مستعرة على حدودها، تفاوضت تركيا مع كل من الحلفاء وألمانيا، وكان إنجازها الأهم هو الحفاظ على حيادها رغم ضغوط الدول المتحاربة المحيطة بها.

وتقول الكاتبة إن الحرب ضد إيران تطلبت نفس الحسابات السابقة، وعلى عكس ما كان عليه الحال في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، تسعى تركيا اليوم إلى لعب دور أكبر على الساحة الدولية. وبدا سقوط الرئيس السوري بشار الأسد على يد جماعات مسلحة مدعومة من تركيا وفصائل أخرى في أواخر عام 2024 كأنه قد منح أنقرة ثقة بأنها أصبحت قوة إقليمية أكثر نفوذا، لكن تركيا لا تمتلك بعد القوة الاقتصادية أو العسكرية اللازمة لتشكيل الأحداث وفقا لشروطها الخاصة.

وبخاصة أن علاقاتها مع اللاعبين الرئيسيين في المنطقة حساسة جدا، فهي لا تزال في المراحل الأولى من إعادة ضبط علاقاتها مع دول الخليج، ولا تزال تعتمد على الآخرين في الدفاع عن أراضيها. إن شراءها في عام 2019 لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400، والذي أدى إلى فرض عقوبات أمريكية عليها واستبعادها من برامج حيوية لحلف الناتو، جعل من الصعب عليها الحفاظ على بعض معداتها العسكرية المتطورة.

ورغم عدم تفعيل تركيا منظومة إس-400، وليست لديها الدفاعات الجوية اللازمة لحماية نفسها بشكل كامل من الصواريخ الباليستية الإيرانية التي بدأت باختراق المجال الجوي التركي في آذار/مارس. وقد أسقطت طائرات اعتراضية تابعة لحلف الناتو، وليس أسلحة تركية، الصواريخ الإيرانية الأربعة التي استهدفت نظام رادار تابعا لحلف الناتو وقاعدة إنجرليك الجوية في جنوب تركيا، حيث تتمركز القوات الأمريكية.

إلا أن تركيا حاولت وضع مسافة بعيدة عن الحرب، فلم تدعم الحملة الأمريكية الإسرائيلية، كما فعلت بعض دول الخليج العربي ولم تسمح للولايات المتحدة أو إسرائيل باستخدام مجالها الجوي لشن ضربات ضد إيران. ويعود ذلك إلى علاقة تركيا بإيران، المعقدة والمستقرة في الوقت نفسه، والتي تمتد لقرون. ورغم أن إيران خصم تاريخي، لم تكن أنقرة قط تريد هذه الحرب وقضت الأشهر الأولى من عام 2026 في قيادة الجهود الإقليمية لإقناع طهران وإدارة ترامب بمنح المفاوضات النووية فرصة أخرى.

فأخشى ما تخشاه تركيا هو تدفق اللاجئين من إيران بشكل يضر باقتصادها ويؤثر على استقرارها السياسي الداخلي. ورغم ذلك، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران. وتبذل أنقرة الآن قصارى جهدها لتجنب الانجرار إلى دوامة الحرب. إلا أن موقفها الحيادي من غير المرجح أن يحمي تركيا من النتائج السلبية للحرب.

وترى الكاتبة أن الحرب تهدد أنقرة من جوانب عديدة: فقد تخل بالتوازن الهش في علاقتها مع طهران. وقد تعرقل عملية السلام الكردية الجارية في الداخل. والأهم من ذلك هو بروز إسرائيل، الخصم الاستراتيجي لتركيا، كقوة مهيمنة في المنطقة. ولا تستطيع أنقرة التحكم في مسار الحرب، لكن مجرد تجنب الانجرار إليها لم يعد أفضل وسيلة لها لتعزيز مصالحها في جوار مضطرب.

ويجب عليها تجنب الحرب، لكن عليها أن تتحرك استباقيا في عدة مجالات لضمان خروجها من هذه الأزمة ليس فقط سالمة، بل وفي وضع أقوى. وتقول الكاتبة إن تركيا فضلت دائما إدارة الخلافات مع إيران ذات النفوذ المتزايد، بدلا من مواجهة جارتها. فالعلاقة بين البلدين ليست علاقة صداقة ولا عداء صريح، بل هي نوع من التعايش التنافسي. وقد سبق هذا الوضع تأسيس الجمهوريات الحديثة.

فعلى مدى قرون، تنافست الإمبراطوريتان العثمانية والصفوية على النفوذ الإقليمي. وبعد أكثر من قرن من الحروب المتقطعة، ظهرت صيغة للتعايش من خلال اتفاقية قصر شيرين عام 1639، التي رسمت الحدود على طول جبال زاغروس، ورسخت تفاهما لا يزال يؤثر في العلاقات الإيرانية التركية: لا حرب مباشرة ولا تدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. أما اليوم، تسيطر حالة عدم ثقة عميقة بين تركيا وإيران.

وهذا نابع من دعم الدولتين لأطراف مختلفة في حروب ونزاعات سياسية تمتد من العراق إلى سوريا وجنوب القوقاز. وعلى عكس بعض شركاء الولايات المتحدة في الخليج، لا ترغب تركيا في رؤية هزيمة إيرانية ساحقة. فرغم قلقها الدائم إزاء برامج إيران النووية والصاروخية الباليستية، ورغبتها الأكيدة في عدم تعزيز قوة إيران، تخشى تركيا أيضا انقسام إيران أو انزلاقها إلى الفوضى.

فإيران المنهارة قد تدفع اللاجئين إلى تركيا، وتؤجج الدعوات الانفصالية بين الجماعات الكردية في المنطقة، بشكل يحول جوار تركيا الشرقي إلى منطقة متوترة. وترى أنقرة أن هذه الفوضى أشد خطورة من بقاء نظام إيراني معاد. ولهذا التزمت تركيا الحذر من دعم الحرب أو التورط في الاضطرابات الأخيرة في إيران. فعندما هزت الاحتجاجات الشعبية إيران في كانون الثاني/يناير، امتنع القادة الأتراك عمدا عن توجيه أي انتقادات لحملة القمع التي شنها النظام، ولم يعلنوا دعمهم لمطالب المتظاهرين.

وبمجرد اندلاع الحرب في نهاية شباط/فبراير حث المسؤولون الأتراك الولايات المتحدة على إيجاد مخرج قبل انهيار الدولة الإيرانية. وربما تشعر تركيا الآن بالارتياح لعدم تحقق أسوأ مخاوفها، ألا وهي انهيار الدولة في إيران. كما ولن تشعر بالحزن لتدمير البرنامج النووي الإيراني وقدراته الصاروخية وشبكة وكلائه تحت وطأة القصف الأمريكي الإسرائيلي المتواصل





