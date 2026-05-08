تركيا والجزائر تعززان التعاون في مكافحة التضليل الإعلامي بمذكرة تفاهم استراتيجية

وقعت تركيا والجزائر مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال مكافحة التضليل الإعلامي، حيث أكد مسؤولو البلدين أن هذه الخطوة ستعزز العلاقات الثنائية وتوفر درعا للأمن المعلوماتي في مواجهة التحديات العالمية.

أفاد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران بأنّ مذكرة التفاهم للتعاون ب مكافحة التضليل الإعلامي التي وقعتها أنقرة مع الجزائر أمس الخميس ستعزز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لدوران عقب توقيعه مذكرة التفاهم مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، في العاصمة أنقرة. وشدد دوران على أن مكافحة التضليل الإعلامي باتت ضرورة دولية، قائلاً: "نهدف من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز تبادل المعلومات والخبرات في مجالات التضليل الإعلامي، والأخبار الكاذبة، والتحقق من المعلومات". وأضاف: "نثق بأن هذا التعاون سيسهم في تعزيز العلاقات القوية بين تركيا والدولة الصديقة والشقيقة الجزائر".

من جهتها، أوضحت دائرة الاتصال التركية في بيان أن هذا التعاون الاستراتيجي يعزز خبرة تركيا ونجاحها في مكافحة التضليل الإعلامي، ويحوّل أمن الاتصال إلى مجال دبلوماسي دولي. وأشار إلى أن مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، برز عالميا كهيكل قوي وفعّال بفضل قدراته في التحقق ومكافحة التلوث المعلوماتي. وورد في البيان: "قدرة تركيا على التحقق السريع والتواصل الاستراتيجي في الميدان ستُشارك الآن مع الدولة الصديقة والشقيقة الجزائر، عبر إطار مؤسسي".

وأضاف: "معركة الحقيقة التي تقودها تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان ستُنقل إلى الجزائر كدرع للأمن المعلوماتي في مواجهة الآثار المدمرة للتضليل الإعلامي". وأردف: "وفي هذا الإطار، يُستهدف تفعيل تبادل الخبرات والتعاون التقني وآليات التحقق المشتركة". من جانبها، أكدت مصادر دبلوماسية جزائرية أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرة إلى أن الجزائر تبحث عن تعزيز قدراتها في مجال الأمن المعلوماتي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها في مجال مكافحة الأخبار الكاذبة.

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التكنولوجيا والاتصالات، مما سيساعد على تعزيز الأمن القومي لكلا البلدين. كما أشارت إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة. من جانب آخر، أكد خبراء في مجال الأمن المعلوماتي أن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة التضليل الإعلامي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة.

وأشاروا إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التكنولوجيا والاتصالات، مما سيساعد على تعزيز الأمن القومي لكلا البلدين. كما أشادوا بالخطوة، مؤكدين أنها ستساهم في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة





