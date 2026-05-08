تركيا تنظم أول مهرجان 'صفر نفايات' ضمن مبادرة عالمية للبيئة

أعلنت تركيا عن تنظيم أول مهرجان 'صفر نفايات' ضمن فعاليات أسبوع إسطنبول، بالتعاون مع وزارة الطاقة، بهدف تعزيز الوعي البيئي وإعادة التدوير. جاء ذلك بعد موافقة الأمم المتحدة على قرار 'صفر نفايات' الذي تقدمت به تركيا، والذي يهدف إلى تحقيق نسبة إعادة تدوير تبلغ 60% بحلول 2030.

أعلنت رئيسة مؤسسة ' صفر نفايات ' التركية، سوناي أردوغان، عن تنظيم المهرجان الأول من نوعه ضمن فعاليات 'أسبوع إسطنبول ل صفر نفايات '، بالتعاون مع وزارة الطاقة والموارد الطبيعية.

وأوضحت في تدوينة نشرتها عبر منصة 'إن سوسيال' أن المهرجان يمثل 'حركة توعية قوية' تجمع بين 'تراكمات التقاليد واحتياجات المستقبل'، بالإضافة إلى تعزيز الشعور بالمسؤولية المشتركة بين مختلف فئات المجتمع. وأرفقت التدوينة بمقطع فيديو ترويجي يسلط الضوء على أهمية الحد من النفايات وتعزيز إعادة التدوير. وأشارت أردوغان إلى أن مشروع 'صفر نفايات' الذي أطلقته تركيا عام 2017 بمبادرة منها، يهدف إلى تقليل تأثير النفايات على البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية، وتعزيز إعادة التدوير حتى الوصول إلى نسبة 60% بحلول عام 2030.

وأضافت أن المشروع يركز على فصل النفايات من المصدر واستخدامها مرة أخرى، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي. وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022، وافقت الأمم المتحدة بالإجماع على قرار مشروع 'صفر نفايات' الذي تقدمت به تركيا، وشارك في تقديمه 105 دولة أخرى. وبموجب هذا القرار، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة '30 مارس/آذار' من كل عام 'يوماً عالمياً للقضاء على النفايات'.

وأكدت أردوغان أن هذا القرار يعكس التزام المجتمع الدولي بمكافحة التلوث البيئي وتعزيز الاستدامة، مشددة على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال





