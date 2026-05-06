تركيا تستكشف فرص الاستثمار في ميناء طرطوس ومصفاة بانياس لتعزيز الشحن نحو الخليج

تفاصيل زيارة السفير التركي إلى الساحل السوري لبحث تطوير البنية التحتية في ميناء طرطوس ومصفاة بانياس، وتحليل الأهمية الاستراتيجية للمرفأ كبديل للشحن نحو دول الخليج في ظل التوترات الإقليمية.

في خطوة تعكس توجهاً استراتيجياً نحو تعزيز الروابط الاقتصادية واللوجستية في منطقة شرق المتوسط، قام السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز بزيارة ميدانية موسعة شملت منشآت حيوية على الساحل السوري، حيث تركزت الجولة على تقييم الإمكانات المتاحة في ميناء طرطوس و مصفاة بانياس .

وتأتي هذه الزيارة في توقيت حساس للغاية يشهد تحولات جيوسياسية كبرى في المنطقة، خاصة في ظل التوترات والنزاعات المسلحة التي اندلعت مؤخراً، والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد وطرق التجارة العالمية. وقد أكد السفير يلماز خلال تصريحاته أن هذه التحركات تهدف إلى استكشاف آفاق التعاون المشترك وبحث سبل الاستثمار التي يمكن أن تخدم المصالح المتبادلة، مشيراً إلى أن الوفد التركي بدأ جولته بلقاءات رفيعة المستوى مع إدارة مرفأ طرطوس، وعلى رأسهم المدير رجب جدوع، حيث جرى تحليل دقيق للوضع التشغيلي للميناء ومناقشة التطورات الأخيرة التي طرأت على حركة الملاحة والشحن، مما يمهد الطريق لرؤية شاملة حول كيفية تطوير هذا المرفأ ليصبح مركزاً لوجستياً محورياً.

وقد تعمق السفير يلماز في تحليل الأهمية المتزايدة لميناء طرطوس في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن الحروب والنزاعات الإقليمية، ولا سيما المواجهات التي شملت أطرافاً دولية وإقليمية في المنطقة، قد أدت إلى تغيير مسارات الشحن التقليدية. وأوضح أن الميناء بات يكتسب قيمة استراتيجية فائقة لكونه نقطة انطلاق حيوية للبضائع المتجهة نحو دول الخليج العربي، حيث يتم استغلال المرفأ لاستقبال شحنات أساسية مثل الحبوب والمواد الخام، ومن ثم نقلها عبر طرق برية تمر بالأردن وصولاً إلى الأسواق الخليجية.

هذا التحول في مسارات النقل لا يخدم فقط التجارة البينية، بل يقلل من المخاطر المرتبطة بالممرات المائية المهددة بالصراعات. وفي سياق متصل، التقى الوفد التركي بممثلي شركات تركية متخصصة في صناعة السفن وأعمال الصيانة والإصلاح البحري التي تعمل بالفعل داخل أروقة المرفأ، مما يعكس وجود بنية تحتية استثمارية تركية قائمة تسعى للتوسع والنمو تماشياً مع تزايد الطلب على الخدمات اللوجستية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي تتركز بشكل أساسي في قطاعي الطاقة والنقل.

أما على صعيد قطاع الطاقة، فقد شملت الزيارة تفقد مصفاة بانياس، التي تعد واحدة من الركائز الأساسية لتأمين احتياجات سوريا من الوقود والمشتقات النفطية. وقد قدم السفير التركي قراءة نقدية لواقع المصفاة، مشيراً إلى أنها عانت من تهميش استثماري واضح خلال العقود الماضية، وتحديداً في الفترة الممتدة من عام ألف وتسعمائة وسبعين وحتى عام ألفين وأربعة وعشرين، حيث افتقرت المنشأة إلى عمليات التحديث والتطوير اللازمة لمواكبة التكنولوجيا العالمية في تكرير النفط.

وأوضح يلماز أن المصفاة تواجه تحديات جسيمة تتعلق بجودة النفط الخام المورد إليها وصعوبات في تأمين إمدادات مستقرة، بالإضافة إلى تهالك بعض المعدات التي تحتاج إلى صيانة جذرية. وأكد أن هناك اهتماماً ملموساً من قبل رجال أعمال أتراك لدراسة فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بهدف تحديث البنية التحتية الطاقوية في سوريا.

وختاماً، شدد السفير على أن الدولة التركية ملتزمة بتقديم الدعم اللازم لتطوير البنية التحتية السورية، وذلك بناءً على تقارير فنية واقتصادية مفصلة سيتم إعدادها عقب هذه الزيارة، مما يشير إلى رغبة تركيا في لعب دور فعال في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية من خلال بوابة الاستثمارات اللوجستية والصناعية





