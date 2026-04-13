تركي آل الشيخ يشعل فتيل مواجهة تاريخية بين فيوري وجوشوا.. وترقب عالمي لعودة النجوم

شهدت الساحة الرياضية أحداثا مثيرة، حيث أشعل تركي آل الشيخ المنافسة بين تايسون فيوري وأنتوني جوشوا، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة مرتقبة. كما تألق رياضيون آخرون في مجالات مختلفة، مما يعزز من حيوية المشهد الرياضي العالمي.

أشعل رئيس الاتحاد السعودي لل ملاكمة ، تركي آل الشيخ ، الأجواء بين الملاكمين البريطانيين تايسون فيوري و أنتوني جوشوا ، مما أثار حماس الجماهير وفتح الباب أمام مواجهة محتملة بينهما. تبادل الملاكمان الإهانات في ملعب توتنهام هوتسبير، مما زاد من التوقعات حول نزالهما المرتقب.

عاد تايسون فيوري إلى حلبة الملاكمة بفوز ساحق على الروسي-الكندي أرسلانبيك محمودوف، بعد غياب دام 16 شهرا، وهي المرة الخامسة التي يتراجع فيها البريطاني البالغ من العمر 37 عاما عن قراره بالاعتزال. بمجرد إعلان النتائج، وجه تركي آل الشيخ حديثه إلى فيوري، مشيرا إلى أن جوشوا هو التحدي التالي.

نظر فيوري على الفور إلى المدرجات المخصصة لكبار الشخصيات حيث كان أنتوني جوشوا يتابع النزال، ودعاه إلى مواجهة قريبة بينهما، بقوله: 'دعونا نمنح الجماهير ما يريدون.. معركة بريطانية'.

في المقابل، رد جوشوا على فيوري قائلا: 'تايسون، أنت تبحث عن الشهرة. لم تكن لدي مشكلة أبدا في دخول الحلبة معك. لقد لكمتك عندما كنا أطفالا وبعد رؤيتي لك الليلة سأفعل ذلك مرة أخرى. سأراك في تلك الحلبة في الوقت المناسب. أنت لن تملي علي ما أفعله. عندما تكون مستعدا أخبرني بشروطك وسأخبرك عندما أكون جاهزا. أنا صاحب الملك هنا، تذكر ذلك، أنت تعمل لحسابي'.

وأشار جوشوا إلى أن المواجهة القادمة لكل منهما ستكون على الأرجح ضد الآخر لتجنب أي عوائق مثل الإصابات أو الهزائم المفاجئة مضيفا: 'أنا لست هنا من أجل الشهرة بل من أجل القتال. سيتم إرسال العقود ومن المرجح أن ترونا في الحلبة قريبا. هو من اعتزل، أما أنا فقد بقيت في الحلبة والأمر يعود إليه. هو يختفي ثم يعود ثم يختفي مجددا. أنا شخص حقيقي وسأقاتله أو أقاتل الشخص التالي. أنا من يشارك في النزالات الكبرى وأنا من يصنعها'.

تطرق جوشوا إلى غيابه عن الحلبات بسبب حادث سيارة في نيجيريا في ديسمبر الماضي، مؤكدا أنه لا يتهرب من أحد، وبمجرد أن يصل للياقته الكاملة سيعود للقتال. من جهته، رد فيوري على جوشوا قائلا: 'أنت التالي وسوف تتعرض للقاضية، صدقني. لنمنح جماهير القتال ما يريدون ولا تهرب مني هذه المرة. هذا النزال استغرق 10 سنوات من التحضير، لنرقص معا'.

ألمح تركي آل الشيخ إلى أنه سيعلن قريبا عن 'أكبر نزال في التاريخ البريطاني'.

في أخبار أخرى، استهلت نجمة الكيك بوكسينغ اليابانية مونا كيمورا مشوارها في منظمة K-1 بفوز ساحق. كما أعلن المقاتل المصري عمر الدفراوي عن نفسه بقوة بفوزه في بطولة رابطة المقاتلين المحترفين العالمية PFL. حقق البرازيلي باولو كوستا مفاجأة كبيرة بإلحاقه الهزيمة الأولى بالروسي عظمت مورزاكانوف في بطولة UFC 327. أما الروسي إسلام ماخاتشيف، بطل UFC، فقد كشف عن تعرضه للسرقة في إيطاليا، معربا عن شكره للصوص على إعادتهم جواز سفره.

شهدت بطولة UFC 327 نزالات قوية بحضور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. بالإضافة إلى ذلك، تفوق الملاكم البريطاني تايسون فيوري على أرسلانبيك محمودوف في نزال أقيم في لندن.

تلك الأحداث تسلط الضوء على المشهد الرياضي العالمي المتنوع، بدءا من الملاكمة والكيك بوكسينغ وصولا إلى الفنون القتالية المختلطة، مع تركيز خاص على التنافس الشديد بين فيوري وجوشوا، وتصاعد الترقب لمعركة تاريخية محتملة.





