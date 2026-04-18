تركيا.. ملاذ المستثمرين الآمن في ظل تقلبات السوق العقاري

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع سوق العقارات في دبي، تتجه أنظار المستثمرين الدوليين نحو تركيا كوجهة استثمارية وعقارية واعدة، مدعومة ببرامج الحصول على الجنسية والعيش المستقر، بينما تستمر دول أخرى في تقديم بدائل جذابة.

تتجه أنظار المستثمرين الدوليين نحو تركيا كوجهة استثمارية وعقارية واعدة، مستفيدة من حالة عدم اليقين التي تخيم على المنطقة العربية، خاصة في ظل التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران. فقد شهدت أسواق العقارات في دبي، التي كانت تُعد ملاذاً آمناً للمستثمرين، تراجعاً ملحوظاً في حجم وقيمة الصفقات خلال الأشهر الأخيرة، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن "خطة بديلة" لتوزيع مخاطرهم وضمان استقرار استثماراتهم.

وفي هذا السياق، تبرز تركيا كوجهة مفضلة، خاصة للمستثمرين من إيران ودول الخليج، وذلك لعدة عوامل رئيسية. يأتي على رأس هذه العوامل برنامج الحصول على الجنسية التركية مقابل الاستثمار العقاري، وهو برنامج جذاب يمنح المستثمرين فرصة الحصول على إقامة دائمة وجواز سفر تركي، مما يفتح أمامهم أبواباً واسعة للتنقل والتجارة. علاوة على ذلك، توفر تركيا ميزة الدخول إليها دون الحاجة إلى تأشيرة لمعظم الجنسيات، مما يسهل على المستثمرين إجراء معاملاتهم وزيارة عقاراتهم. يضاف إلى ذلك، القرب الثقافي والاجتماعي الذي تشعر به الجنسيات العربية والإيرانية تجاه تركيا، مما يجعلها بيئة مألوفة ومريحة للعيش والاستقرار. يصف الخبراء تركيا بأنها ليست مجرد وجهة استثمارية، بل هي بيئة متكاملة توفر الاستقرار والأمان، وهو ما يعزز من مكانتها كخيار موثوق للمستثمرين الذين يبحثون عن بدائل آمنة في ظل الأزمات الجيوسياسية. ولم تقتصر البدائل على تركيا، بل تشمل أيضاً دولاً أخرى تسعى لجذب الاستثمارات من خلال برامج مماثلة. فاليونان تقدم برنامج "الإقامة الذهبية" الذي يتيح للمستثمرين الحصول على إقامة أوروبية، مع إمكانية التقدم للحصول على الجنسية لاحقاً. كما تقدم بنما برنامج إقامة سريعة خلال 30 يوماً مع مزايا ضريبية جذابة، مما يجعلها خياراً جيداً لمن يبحث عن بيئة مستقرة خارج مناطق التوتر. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال برامج الحصول على الجنسية في دول الكاريبي مثل دومينيكا وأنتيغوا وسانت كيتس، تقدم خيارات سريعة للمستثمرين الذين يحتاجون إلى بدائل احتياطية. من ناحية أخرى، ورغم التراجع الحالي، لا يزال سوق العقارات في دبي يحتفظ بجاذبيته للعديد من المستثمرين، خاصة بفضل الإعفاءات الضريبية على الدخل، والعائدات الإيجارية المرتفعة، والبيئة التنظيمية المستقرة، والسيولة العالية في السوق. وقد شهد السوق بعض المؤشرات الإيجابية بعد الأنباء عن التهدئة، مثل ارتفاع مؤشر العقارات في سوق دبي المالي. ومع ذلك، فإن هذا لم يمنع المستثمرين من التوجه نحو تنويع استثماراتهم جغرافياً. وبدأت قائمة المدن المفضلة للاستثمار تتسع لتشمل لندن، ولشبونة، وإسطنبول، وميامي، وبرشلونة، ضمن استراتيجية تهدف إلى توزيع المخاطر وتقليل الاعتماد على سوق واحدة. يعكس هذا التحول في سلوك المستثمرين تغيراً جذرياً في الأولويات، حيث لم يعد العائد المالي هو المحرك الوحيد، بل أصبح الاستقرار وإمكانية المناورة في ظل بيئة دولية متقلبة أمراً ذا أهمية قصوى. ويرى الخبراء أن هذا التوجه نحو تنويع الاستثمارات جغرافياً وتجنب التركيز على سوق واحدة سيستمر في الأشهر القادمة، مدفوعاً بالرغبة في حماية رأس المال وتحقيق أقصى درجات الأمان في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية





