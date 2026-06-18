تركي آل الشيخ يعلن تشجيعه لمنتخب إنجلترا في كأس العالم 2026

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي تركي آل الشيخ عن المنتخب الذي يشجعه في كأس العالم 2026 بعد فوز إنجلترا على كرواتيا، في الوقت الذي يحقق فيه المنتخب السعودي تعادلاً ثميناً مع أوروغواي.

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عن تشجيعه ل منتخب إنجلترا في نهائيات كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

جاء ذلك بعد فوز المنتخب الإنجليزي على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على ملعب إيه تي آند تي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات. وتشارك السعودية في البطولة الحالية حيث استهلت مشوارها بتعادل ثمين مع أوروغواي بهدف لكل منهما على ملعب هارد روك فجر يوم الثلاثاء ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً إسبانيا والرأس الأخضر. وقد فاجأ منتخب الرأس الأخضر الجمهور بأدائه القوي في أول ظهور له في نهائيات كأس العالم.

وأعربت الأميرة ريما بنت بندر آل سعود سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة عن فخرها بأداء المنتخب السعودي في المباراة الافتتاحية ضد أوروغواي





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تركي آل الشيخ كأس العالم 2026 منتخب إنجلترا منتخب السعودية أوروغواي

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