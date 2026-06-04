تركيا: مدينة أفس الأثرية تستقبل زوارها ليلاً ضمن مشروع المتاحف الليلية

افتتاح مدينة أفس الأثرية للزيارة الليلية ضمن مبادرة المتاحف الليلية يعزز السياحة الثقافية في تركيا

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية عن إعادة فتح مدينة أفس الأثرية في ولاية إزمير أمام الزوار ليلاً ضمن مشروع المتاحف الليلية ، الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة للسياح والمهتمين بالتاريخ لاستكشاف المواقع الأثرية تحت أضواء فنية تعزز جماليتها.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتنشيط السياحة الثقافية والترويج للمعالم التاريخية التركية بشكل مبتكر. تعد مدينة أفس واحدة من أبرز المدن الأثرية في البحر الأبيض المتوسط، حيث تضم معالم فريدة مثل مكتبة سيلسوس ومسرح أفس الكبير ومعبد أرتميس، أحد عجائب الدنيا السبع القديمة. وقد خضعت المدينة لأعمال ترميم وإضاءة متطورة تبرز تفاصيلها الهندسية والفنية. وتشمل الزيارة الليلية جولات منظمة تُضيء الممرات والمباني بألوان دافئة تخلق أجواء ساحرة.

ويشير مسؤولو السياحة إلى أن المشروع سيسهم في زيادة أعداد الزوار وتوزيع الحركة السياحية على مدار اليوم، مما يخفف الازدحام النهاري. كما سيتيح للزوار تجربة فريدة تختلف عن الزيارات التقليدية. وتخطط الوزارة لتوسيع المشروع ليشمل مواقع أثرية أخرى في تركيا مثل هيرابوليس وترويا. وتوفر المدينة أيضاً مرافق حديثة مثل مواقف السيارات والمرشدين الصوتيين بلغات متعددة.

وتستمر الزيارة الليلية من غروب الشمس حتى منتصف الليل، مع تطبيق إجراءات أمنية وصحية مشددة. وتعتبر هذه المبادرة نقلة نوعية في طريقة عرض التراث الثقافي، حيث تجمع بين الحفاظ على الآثار وإتاحة الوصول إليها بأسلوب عصري. هذا وقد لاقى المشروع إقبالاً واسعاً من السياح المحليين والأجانب، خاصة أولئك الذين يفضلون الأجواء الهادئة والمناظر الليلية. كما تساهم الإضاءة المبتكرة في إبراز الزخارف والنقوش التي قد لا تظهر بوضوح في النهار.

وتعد مدينة أفس مثالاً رائعاً على كيف يمكن للتقنيات الحديثة أن تنعش المواقع التاريخية وتجذب جمهوراً جديداً. ومن المتوقع أن تصبح الزيارات الليلية جزءاً أساسياً من البرامج السياحية في تركيا، خاصة مع قربها من مدينة إزمير الساحلية التي تستقطب ملايين السياح سنوياً. ويخطط القائمون على المشروع لإضافة فعاليات ثقافية مثل الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية في المواقع الأثرية. بهذا، تعزز تركيا مكانتها كوجهة سياحية رائدة تجمع بين التاريخ والابتكار.

تعود مدينة أفس إلى القرن العاشر قبل الميلاد، وكانت مركزاً تجارياً ودينياً مهماً في العصور القديمة. تتميز بآثارها الرومانية واليونانية المحفوظة جيداً، وتعتبر من المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. يتضمن المشروع الجديد إضاءة أكثر من 50 مبنى أثرياً باستخدام أنظمة LED موفرة للطاقة، مما يقلل من الأثر البيئي. كما تم تركيب أجهزة استشعار للحركة لضبط الإضاءة حسب كثافة الزوار.

وتعاونت الوزارة مع خبراء في الإضاءة المعمارية لتصميم مخطط إضاءة يحترم تاريخ الموقع. في الليل، تظهر الأعمدة الرخامية والفسيفساء بألوان ذهبية وبرونزية، مما يمنح الزوار انطباعاً بأنهم يعودون بالزمن إلى الماضي. وتتوفر جولات إرشادية خاصة بالليل تركز على الجانب الرومانسي والغامض للمدينة. كما تم تمديد ساعات عمل المقاهي والمطاعم المحيطة بالموقع لتخدم الزوار ليلاً.

وتخطط بلدية إزمير لتوفير حافلات نقل مجانية من وسط المدينة إلى أفس خلال ساعات الليل. ويعتبر هذا المشروع نموذجا يحتذى به في دمج السياحة مع التكنولوجيا والحفاظ على التراث. وتأمل وزارة الثقافة أن تساهم هذه المبادرة في زيادة مدة إقامة السياح في المنطقة وتعزيز الاقتصاد المحلي. وفي تصريحات المسؤولين، أكدوا أن الهدف هو جعل المواقع الأثرية حاضرة في حياة الناس ليس فقط كمتاحف نهارية بل كفضاءات حية تتفاعل مع الزوار.

كما أن الإضاءة الليلية تخلق جواً مناسباً للتصوير الفوتوغرافي، مما يشجع الزوار على مشاركة صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي الترويج للموقع مجاناً. ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في عدد الزوار بنسبة 30% خلال العام الأول من تطبيق المشروع. وتستعد تركيا بهذه المبادرات لأن تكون وجهة سياحية ثقافية رائدة في المنطقة. كما أن مدينة أفس تظل رمزاً للحضارة الإنسانية ومثالاً على كيفية إحياء التراث بطرق مبتكرة





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