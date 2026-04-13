تركيا تحذر من التوتر في الشرق الأوسط وتؤكد على أهمية حل أزمة مضيق هرمز سلمياً

في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، تحذر تركيا من التداعيات وتؤكد على ضرورة إيجاد حلول سلمية لأزمة مضيق هرمز، مع تسليط الضوء على أهمية التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على قناعة تركيا بأن هناك اتفاقًا مهمًا بين الجانبين ال إيران ي والأمريكي، وهو الحاجة إلى وقف إطلاق النار، مع التركيز على الدور الإسرائيلي الذي وصفه بأنه 'المخرب والمعطل'. جاء ذلك في سياق حديثه عن تطورات الأزمة في الشرق الأوسط وتأثيرها على الأمن الإقليمي والدولي. أشار فيدان إلى أن وفدي الطرفين ال إيران ي والأمريكي عادا إلى بلديهما لتقييم العروض المقدمة خلال محادثات إسلام آباد، خاصة الجانب ال إيران ي الذي يدرس العرض المقدم له.

ولفت فيدان إلى أن موضوع المرور عبر مضيق هرمز، بما في ذلك مسألة الرسوم، قد لا يمثل مشكلة كبيرة إذا تم التوصل إلى اتفاق شامل بين إيران والولايات المتحدة. وشدد على أهمية التوصل إلى حلول سلمية لضمان حرية الملاحة في المضيق. من جهة أخرى، أوضح فيدان أن هناك دولًا مثل بريطانيا وفرنسا اقترحت إنشاء آلية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز من خلال قوة بحرية متعددة الجنسيات، لكنه أشار إلى الصعوبات والعقبات التي تواجه مثل هذه الخطوة، خاصة في ظل استمرار الحرب. كما أشار إلى أن دولًا أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي والصين والهند ودول جنوب شرق آسيا، تتضرر من إغلاق المضيق، مؤكدًا على ضرورة مشاركة هذه الدول في إيجاد حل للأزمة. وختم فيدان بالتأكيد على موقف بلاده بضرورة فتح مضيق هرمز عبر السبل السلمية، محذرًا من التدخل العسكري الذي وصفه بأنه ينطوي على تحديات وصعوبات كبيرة، ومشددًا على أهمية عدم إعاقة حركة العبور وعدم فرض رسوم. وأكد على أن العالم يطالب بحرية الممرات الدولية. في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي أن القوات المسلحة الإيرانية تعتبر الدفاع عن الحقوق القانونية للبلاد واجبًا طبيعيًا وقانونيًا. فيما حذر الخبير الاقتصادي والمحلل المالي الياباني يوكيو نوغوتشي من أن فرض رسوم على عبور السفن عبر مضيق هرمز سيكلف اليابان نحو 500 مليار ين سنويًا. كما حذر مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي من أن أي محاولة أمريكية لفرض حصار بحري على إيران محكوم عليها بالفشل. وفي سياق آخر، وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنفاق الولايات المتحدة على حلف الناتو بأنه 'مثير للسخرية'. تأتي هذه التطورات في ظل تفاقم التوتر في الشرق الأوسط، بعد إعلان الرئيس الأمريكي الحالي فرض حصار بحري على موانئ إيران وتزامنه مع تهديدات باستئناف الحرب. هذا بالإضافة إلى تصريحات السفير نواف سلام الذي أكد أن من لجأ لدعم خارجي وجد نفسه أسير لعبة أكبر منه وأن الجنوب لن يترك مرة أخرى وحيدًا





