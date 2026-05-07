تركيا تعزز استراتيجيتها للريادة في التمويل التشاركي والاقتصاد الإسلامي عالمياً

تسعى تركيا لرفع حصتها في سوق التمويل التشاركي العالمي البالغ 4 تريليونات دولار من خلال تحويل إسطنبول إلى مركز إقليمي للاقتصاد الإسلامي وتعزيز الشراكات الدولية والتحول الرقمي المالي.

أكد رئيس مكتب الاستثمار والتمويل بالرئاسة التركية براق داغلي أوغلو أن الدولة التركية تضع نصب عينيها استراتيجية طموحة تهدف إلى تطوير قطاع التمويل التشاركي وتعزيز مكانته ليس فقط على المستوى المحلي بل وعلى الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن أنقرة تسعى جاهدة لتوسيع حصتها في النظام المالي الدولي الذي يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية.

وفي تحليل دقيق للواقع المالي الحالي، أوضح داغلي أوغلو أن حجم النظام المالي العالمي للتمويل التشاركي يقدر بنحو أربعة تريليونات دولار، بينما لا تتجاوز حصة تركيا حالياً نسبة واحد بالمئة من هذا الإجمالي، وهو ما يعتبره فرصة كبيرة للنمو والتوسع المستقبلي. وقد جاءت هذه التصريحات خلال فعاليات قمة وكالة الأناضول للتمويل التشاركي التي استضافها مركز إسطنبول المالي، والتي أقيمت بالتعاون بين وكالة الأناضول واتحاد المصارف التشاركية في تركيا، تحت عنوان يركز على رؤية تركيا للتمويل التشاركي من خلال النمو المستدام والتحول الرقمي وتبني نماذج استثمارية مبتكرة تتواكب مع متطلبات العصر الحديث.

وفي سياق الجهود الدبلوماسية والاقتصادية التي تبذلها تركيا لتحقيق هذه الأهداف، كشف داغلي أوغلو عن سلسلة من التحركات الدولية المكثفة التي قام بها مكتب الاستثمار والتمويل بالتعاون مع جمعية المصارف التشاركية التركية. وأشار إلى أن العام الماضي شهد نشاطاً ملحوظاً تمثل في تنظيم أربع زيارات استراتيجية لدول ومناطق رائدة في هذا المجال؛ حيث بدأت الرحلة من المملكة المتحدة التي تعد مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي، ثم انتقلت الوفود إلى أذربيجان بمشاركة واسعة ضمت نحو واحد وعشرين خبيراً وممثلاً عن اثنتي عشرة مؤسسة مالية مختلفة.

ولم تتوقف الجهود عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل جنوب شرق آسيا عبر زيارات إلى ماليزيا وإندونيسيا، بمشاركة ضخمة تجاوزت ستين شخصاً يمثلون ستة وأربعين مؤسسة مالية، مما يعكس الجدية التركية في بناء جسور التعاون وتبادل الخبرات مع الدول التي تمتلك تجارب متقدمة في الاقتصاد الإسلامي، بهدف تحويل هذه الشراكات إلى تدفقات استثمارية ملموسة تخدم الاقتصاد الوطني. كما سلط رئيس مكتب الاستثمار والتمويل الضوء على أهمية جعل مدينة إسطنبول مركزاً إقليمياً ودولياً للاقتصاد الإسلامي، لافتاً إلى أن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي عقدت العام الماضي كانت خطوة محورية في هذا الاتجاه.

وأعلن عن النسخة الجديدة من القمة التي من المقرر إقامتها في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل في مركز إسطنبول المالي، والتي ستناقش قضية جوهرية وهي رأس المال في الاقتصاد الإسلامي وكيفية هيكلة الثروات من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن العمل جارٍ حالياً على إعداد وثيقة استراتيجية شاملة للتمويل التشاركي في تركيا، تهدف إلى رسم خريطة طريق واضحة المعالم تعزز التفكير المشترك والتعاون المؤسسي، وتدفع بالقطاع نحو مستويات أعلى من الكفاءة والانتشار.

ولتعميق الفهم حول هذا القطاع، تجدر الإشارة إلى أن المصرفية التشاركية تمثل نموذجاً مالياً بديلاً يقوم على تجنب الفوائد الربوية تماماً، حيث تعتمد جميع أنشطتها على مبادئ الشراكة والشفافية. ويعمل هذا النظام من خلال جمع الأموال بناءً على أسس شراكة رأس المال العامل أو من خلال نظام الوكالة، بينما يتم توفير التمويل للعملاء عبر آليات متنوعة مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة والتأجير التمويلي، مما يجعل التمويل مرتبطاً بأصول حقيقية بدلاً من المتاجرة بالديون.

إن توجه تركيا نحو دمج التحول الرقمي في هذا القطاع يعكس رغبتها في تحديث الأدوات المالية الإسلامية لتصبح أكثر مرونة وجذباً للمستثمرين الشباب والشركات الناشئة، مما يساهم في نهاية المطاف في تحقيق استقرار مالي طويل الأمد يعتمد على التنمية الحقيقية والقيمة المضافة للاقتصاد. ختاماً، فإن هذه الرؤية التركية المتكاملة، التي تجمع بين الدعم السياسي من الرئاسة والخبرة الفنية من المصارف التشاركية والترويج الإعلامي عبر وكالة الأناضول، تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة تعيد صياغة دور تركيا في الخارطة المالية العالمية.

إن التركيز على التنمية المستدامة وهيكلة الثروات يشير إلى أن أنقرة لا تسعى فقط لزيادة الأرقام، بل تهدف إلى تقديم نموذج مالي أخلاقي ومستدام يمكنه تقديم بدائل حقيقية للنظام المالي التقليدي، وهو ما يجعل من مركز إسطنبول المالي نقطة ارتكاز استراتيجية لربط الأسواق المالية في الشرق والغرب وفق رؤية إسلامية عصرية





aa_arabic / 🏆 8. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

التمويل التشاركي الاقتصاد الإسلامي مركز إسطنبول المالي الاستثمار المستدام تركيا

United States Latest News, United States Headlines