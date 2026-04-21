تركيا ترحب بانتخاب محافظ تركماني لكركوك وتصفه بالحدث التاريخي

رحبت تركيا بانتخاب محمد سمعان آغا محافظاً لكركوك، معتبرة الخطوة استعادة لحق مشروع للمكون التركماني وتعزيزاً للسلم المجتمعي والتوافق الوطني في العراق.

تعد خطوة انتخاب محمد سمعان آغا محافظاً لمدينة كركوك العراق ية حدثاً مفصلياً في تاريخ الإدارة المحلية للمدينة، حيث رحبت تركيا بهذا التطور واصفة إياه بأنه استعادة لحق تاريخي مشروع للمكون التركمان ي الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز النسيج الاجتماعي العراق ي. وتأتي هذه الخطوة بعد عقود طويلة من التجاذبات السياسية والإدارية التي شهدتها المدينة، مما يجعل من تولي شخصية تركمانية لهذا المنصب الرفيع مؤشراً على مرحلة جديدة من الشراكة الوطنية القائمة على مبدأ التوافق والعدالة في توزيع المناصب.

إن مدينة كركوك، بكونها نموذجاً مصغراً للتنوع الثقافي والعرقي في العراق، كانت وما تزال محط أنظار إقليمية ودولية نظراً لمكانتها الاستراتيجية، وبالتالي فإن اعتماد مبدأ التناوب السلمي والإداري بين مكوناتها المختلفة يمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز الاستقرار الداخلي وإرساء دعائم التعايش السلمي بعيداً عن الاستئثار بالسلطة. إن الأهمية السياسية لهذا الانتخاب تكمن في كونه يعيد الاعتبار للمكون التركماني الذي عانى طويلاً من التهميش السياسي، إذ إن وصول آغا إلى دفة إدارة كركوك بعد نحو مائة عام من غياب التمثيل التركماني في أعلى هرم الإدارة المحلية يعد إنجازاً سياسياً لافتاً في المشهد العراقي المعاصر. وقد شددت الخارجية التركية في بيانها الرسمي على أن نجاح هذه التجربة يعتمد بشكل أساسي على قدرة الإدارة الجديدة على صياغة سياسات شاملة تخدم كافة سكان المدينة بمختلف أطيافهم، مما يعزز الثقة بين المكونات ويقطع الطريق على أي محاولات لزعزعة الأمن أو إثارة النعرات الطائفية. ويُنظر إلى هذا التوافق على أنه ثمرة لمفاوضات سياسية معقدة داخل مجلس المحافظة، عكست نضجاً في التعامل مع استحقاقات المرحلة الراهنة التي تتطلب تكاتف الجهود لإعادة إعمار المدينة وتحسين واقعها الخدمي والاقتصادي. من الناحية الوطنية، يمثل هذا التحول الإداري في كركوك خارطة طريق محتملة لحل أزمات الإدارة المحلية في مناطق أخرى من العراق تعاني من التعددية القومية والمذهبية، فالتوافق بدلاً من التنافس الإقصائي هو السبيل الوحيد لضمان ديمومة الأمن والازدهار. إن المكون التركماني، الذي ينتشر في العديد من المحافظات العراقية كنينوى وصلاح الدين وأربيل، يثبت اليوم من خلال كركوك أنه شريك أساسي لا يمكن تجاوزه في بناء الدولة ومؤسساتها. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة خطوات عملية لتثبيت هذا التوافق، مع تطلعات شعبية واسعة بأن تكون هذه الحقبة إدارة شاملة تضع مصلحة المواطن فوق الاعتبارات الحزبية الضيقة، لتكون كركوك مجدداً منارة للتعددية ومركزاً حيوياً للتنمية والاستقرار في عموم العراق





