تركيا: الدبلوماسية هي الحل الأمثل للنزاعات.. وتستثني إسرائيل من مبدأ الحوار

وزير تركي يؤكد خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي أن الدبلوماسية هي الأداة الأساسية لحل الأزمات العالمية، مستثنياً إسرائيل من هذا المبدأ بسبب سياساتها التوسعية والإبادية. ويشير إلى ضرورة بناء نظام دولي جديد يعكس واقع عالم اليوم، وينتقد الحرب على غزة وسياسات الاحتلال.

أكدت تركيا ، خلال مشاركتها في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الخامس، أن الدبلوماسية تظل هي الأداة الأكثر فعالية لمعالجة النزاعات في مختلف أنحاء العالم، سواء في الشرق الأوسط، أو منطقة البلقان، أو أوكرانيا، أو القارة الأفريقية. وفي كلمة ألقاها خلال جلسة حوار مفتوح، أوضح الوزير التركي أن النظام الدولي الذي تأسس عقب الحرب العالمية الثانية، والذي تمثله منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشكل خاص، قد شهد اضطراباً في التسعينيات مع انهيار الاتحاد السوفيتي.

وأشار إلى أن الوقت قد حان الآن لإعادة بناء نظام دولي جديد يتسم بالحكمة ويعكس واقع عالم اليوم بشكل أفضل، ليكون أكثر تمثيلاً لتنوعه الجغرافي والسياسي. وقد استثنى الوزير التركي إسرائيل من القاعدة العامة التي تدعو لحل النزاعات عبر الحوار والدبلوماسية، مبرراً ذلك بأن سلوك هذه الدولة يقوم على التوسع غير المشروع، والاحتلال القسري، والقمع، والقتل المتعمد. وأكد أن إسرائيل تسعى لضمان أمنها على حساب أمن الدول الأخرى، من خلال احتلال الأراضي وتهجير السكان، فضلاً عن شن حرب إبادة. وأضاف في هذا السياق، أن إسرائيل لكي تضمن أمنها فعلاً، يجب عليها أن تسمح للآخرين بالتمتع بسيادتهم واستقلالهم ووحدة أراضيهم وحريتهم، وأن تكف عن استخدام القوة ضدهم. وحذر من أن التهديدات التي تمارسها إسرائيل لم تعد تؤثر فقط على الأمن الإقليمي، بل امتد تأثيرها ليشمل الأمن العالمي، كما يتجلى بوضوح في الحرب الدائرة على إيران. وفي سياق متصل، لفت الوزير التركي الانتباه إلى أن أوروبا بدأت تتباعد تدريجياً عن السياسات الإسرائيلية، بينما لا يزال الموقف الأمريكي في هذا الشأن قيد التطور، وأن الطريق نحو تبني موقف مشابه ما زال طويلاً. وأكد أن الحرب الإبادية التي تشهدها غزة قد شكلت بمثابة جرس إنذار لاستفاقة الوعي العالمي، وأن حجج الأمن والدفاع عن النفس ومحاربة الإرهاب لم تعد مقنعة للكثير من دول العالم. وأوضح أن هذه الدول تراقب بقلق متزايد أعمال العنف والهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، لدرجة أن بعض الدول قد فرضت بالفعل عقوبات على هؤلاء المستوطنين. وفيما يتعلق بخطة السلام المقترحة لغزة، أوضح الوزير التركي أن المرحلة الأولى من الخطة لم يتم تنفيذها بالشكل المطلوب؛ إذ لم يتوقف القتل في غزة، كما أن المساعدات الإنسانية لا تصل بالكميات الكافية. وأضاف أن تركيا ما زالت تقيم الأوضاع بعناية قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة. وأكد أن على إسرائيل أن تلتزم بتعهداتها أولاً، مشيراً إلى أنها ما زالت تمنع دخول البيوت المؤقتة والمعدات الطبية الضرورية إلى القطاع





