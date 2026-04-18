تركيا وسوريا.. فرصة استراتيجية في سوق الطاقة العالمي

مسؤول تركي رفيع يشير إلى أن اضطرابات مضيق هرمز وقناة السويس قد تعزز مكانة تركيا كمركز للطاقة، مع إمكانية عبور خطوط أنابيب جديدة عبر سوريا والعراق، مما يفتح آفاقاً اقتصادية واسعة للبلدين، ولكنه يحذر من عقبات تواجه هذا المسار.

برزت أمام تركيا و سوريا فرصة استراتيجية واعدة في سوق الطاقة العالمي، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه طرق التوزيع التقليدية مثل مضيق هرمز و قناة السويس . فقد أشار السفير التركي في دمشق، نوح يلماز، إلى أن الاضطرابات التي بدأت تتكشف في مضيق هرمز ، لا سيما عقب التصعيدات الأخيرة في المنطقة، قد تؤدي إلى إعادة تشكيل خريطة تدفق الطاقة العالمية.

وأوضح يلماز، في تصريحات أدلى بها على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أن هذه التحولات قد تمنح تركيا دوراً أكثر أهمية وحصة أكبر في منظومة توزيع الطاقة. فالأزمات التي تشهدها الممرات المائية الحيوية قد تدفع باتجاه البحث عن بدائل برية، وهنا تبرز تركيا كخيار استراتيجي بفضل موقعها الجغرافي المتميز. الخطوط البرية التي تمر عبر الأراضي التركية، سواء في الشمال أو عبر الوصول المباشر إلى البحر الأبيض المتوسط، أصبحت في بؤرة الاهتمام. بالإضافة إلى ذلك، فإن المسار البديل الذي يمتد من العراق مروراً بسوريا وصولاً إلى تركيا، بات يمثل خياراً جاداً ومحتمل التنفيذ. يؤكد السفير يلماز أن هذه المسارات البرية، وبخاصة تلك التي تمر عبر تركيا، تمتاز بأنها الأقصر والأكثر أماناً واستقراراً والأقل تكلفة في الوقت الراهن، مما يجعلها الخيار المفضل لضمان استمرارية تدفق الطاقة. إن إيجاد بدائل آمنة وموثوقة لتوصيل الطاقة أصبح ضرورة ملحة، خاصة مع تزايد المخاطر الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالممرات المائية التقليدية. تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه المنطقة إلى تحقيق استقرار اقتصادي وسياسي، حيث يمكن لسوريا أن تلعب دوراً محورياً في هذا التحول، لكن الوصول إلى هذه المكانة لن يكون سهلاً أو سريعاً. يوضح السفير التركي أن تحقيق هذا الدور لسوريا يتطلب استقراراً سياسياً شاملاً، وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلاً، ربما لا يقل عن عشر سنوات. هذا الاستقرار السياسي هو شرط أساسي لجذب الاستثمارات الضخمة المطلوبة لتطوير البنية التحتية اللازمة، بما في ذلك خطوط الأنابيب وأنظمة النقل، بالإضافة إلى تشكيل تحالفات اقتصادية واستراتيجية قوية. إن أي مشروع كبير لتوزيع الطاقة يتطلب ضمانات أمنية وسياسية، وتجاوز العقبات التي تعترض مثل هذه المشاريع. من ناحية أخرى، أشار يلماز إلى أن التحديات التي تواجه المسار البديل بين العراق وسوريا، والمتمثلة في التحركات الإسرائيلية التي تسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة، والأنشطة الإرهابية المستمرة، تشكل عوائق كبيرة أمام تفعيل هذا المسار. هذه العوامل الأمنية لها تأثير مباشر على جدوى أي استثمار في البنية التحتية للطاقة، حيث أن المستثمرين يبحثون عن بيئة آمنة ومستقرة لضمان عوائد استثماراتهم. إن معالجة هذه التحديات الأمنية يتطلب جهوداً دبلوماسية وأمنية متضافرة على المستويين الإقليمي والدولي. في السياق المتصل، فإن تطوير العلاقات التجارية بين تركيا وسوريا يمثل عنصراً داعماً لتحقيق هذه الرؤية الطموحة. يشير السفير يلماز إلى أن عملية تطوير التجارة بين البلدين، والتي تشمل تحسين آليات العمل الجمركي، وتحديث المعابر الحدودية، والاعتراف المتبادل بالوثائق الرسمية، هي عملية تدريجية تستغرق وقتاً وجهداً. ومع ذلك، فإن الأفق يبدو مشرقاً. فمع إصلاح وتحديث الطرق، ومعالجة المشكلات المادية واللوجستية، وإزالة أي صعوبات تواجه عمليات النقل، فإن التجارة بين تركيا وسوريا مرشحة للوصول إلى مستويات غير مسبوقة. هذا التطور التجاري لا يخدم مصالح البلدين فحسب، بل يساهم أيضاً في تعزيز دورهما كمركز للطاقة في المنطقة، من خلال تسهيل حركة البضائع والطاقة عبر حدودهما المشتركة. إن بناء علاقات تجارية قوية ومستدامة هو ركيزة أساسية لتحقيق استقرار إقليمي وازدهار اقتصادي مشترك، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجاباً على قطاع الطاقة في المنطقة بأسرها. إن التعاون الاقتصادي والتجاري الوثيق بين أنقرة ودمشق سيفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة ويعزز من قدرة البلدين على الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي في سوق الطاقة العالمي المتغير





الطاقة تركيا سوريا مضيق هرمز قناة السويس الخطوط البرية الغاز النفط التجارة الاستقرار السياسي

