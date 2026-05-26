تركي آل الشيخ يعتزم الاستحواذ على نادي ديربي كاونتي الإنجليزي

يعتبر تركي آل الشيخ أحد المستثمرين الكبار في كرة القدم حيث يمتلك نادي ألميريا في إسبانيا وسبق له الاستثمار في الدوري المصري عن طريق نادي بيراميدز. وافادت أنه عقدت محادثات بين رجل الأعمال ومسؤولي النادي وتدرس الهيئة التنظيمية المستقلة التابعة للحكومة حاليًا إمكانية الموافقة على هذه الصفقة.

وافادت أنه عقدت محادثات بين رجل الأعمال ومسؤولي النادي وتدرس الهيئة التنظيمية المستقلة التابعة للحكومة حاليًا إمكانية الموافقة على هذه الصفقة. واشارت إلى أنه سيتم إجراء تدقيقات جيدة للتأكد من عدم وجود أي مشاكل ناتجة عن ملكية صندوق الاستثمارات العامة السعودي لنادي نيوكاسل يونايتد أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز. وأوضحت أنه في الآونة الأخيرة تابع الشيخ عددا من حسابات التواصل الاجتماعي المرتبطة بنادي ديربي كاونتي بما في ذلك الحساب الرسمي للنادي.

وامتنع كل من نادي ديربي كاونتي ورابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم وهيئة تنظيم الترفيه المستقلة عن التعليق ومع ذلك جرت بالفعل مناقشات بين الشيخ ومالك نادي ديربي ديفيد كلوز. في حال موافقة هيئة تنظيم الترفيه المستقلة يمكن أن تتقدم هذه المحادثات لإخراج كلوز نادي ديربي من الإفلاس عام 2022، وأنفق ٥٥ مليون جنيه إسترليني في هذه العملية ويعرف عنه سعيه لجذب استثمارات خارجية فهو منفتح على بيع ما يصل إلى 80% من أسهم النادي.

