تركيا تكشف عن مسيرة قتالية جديدة بعيدة المدى باسم KUZGUN

أعلنت شركة تركية عن تطوير مسيرة قتالية جديدة بعيدة المدى، KUZGUN، تتميز بقدرات متقدمة في الدقة والتخفي والمرونة التشغيلية.

أعلنت شركة تركية متخصصة في الصناعات الدفاعية عن تطوير نظام جديد للمسيرات القتالية بعيدة المدى أطلقت عليه اسم KUZGUN ، وذلك في بيان صحفي صدر في مايو/أيار 2026.

يمثل هذا النظام نقلة نوعية في القدرات العسكرية التركية، حيث يتميز بقدرات متقدمة في الدقة والتخفي والمرونة التشغيلية. وقد خضع النظام لمراحل تصميم ناجحة وأجرى رحلات تجريبية أولية، وسيتم عرضه بشكل رسمي خلال معرض SAHA 2026، وهو معرض دولي متخصص في الصناعات الدفاعية والأمنية يقام في تركيا. يهدف هذا النظام إلى تعزيز الردع الاستراتيجي لتركيا، وذلك في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تبرز أهمية الأنظمة الضاربة بعيدة المدى في الحروب الحديثة.

وأكد المدير العام للشركة، أوزغور غولار يوز، أن KUZGUN قادر على استهداف مجموعة واسعة من الأهداف الاستراتيجية، بما في ذلك مراكز القيادة والسيطرة، وأنظمة الدفاع الجوي، والرادارات، وذلك بشكل ذاتي ودقيق. يعتمد النظام على أنظمة ملاحة متطورة مقاومة للحرب الإلكترونية وبرمجيات وطنية، مما يضمن قدرته على العمل بكفاءة حتى في البيئات التي تشهد تشويشاً إلكترونياً مكثفاً. كما يتميز KUZGUN بقدرته على الطيران على ارتفاعات منخفضة لتنفيذ إصابات دقيقة، حتى في البيئات الصعبة والمعقدة.

هذه القدرة تجعله سلاحاً فعالاً ضد الأهداف المحصنة أو الواقعة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية. تتميز مسيرة KUZGUN بمرونة تشغيلية عالية، حيث لا تحتاج إلى مدرج للإقلاع. يمكن إطلاقها من منصات أرضية متحركة أو ثابتة باستخدام نظام دعم صاروخي (RATO)، مما يتيح لها الانتشار السريع والعمل من مواقع مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمسيرة التحليق لأكثر من 6 ساعات متواصلة، مما يزيد من مداها وقدرتها على تنفيذ مهام طويلة الأمد.

وقد تم تصميم النظام للعمل بكفاءة في بيئات تشهد تشويشاً على أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS)، وذلك بفضل اعتماده على بنية ملاحة مقاومة للتشويش. هذه الميزة تضمن قدرة المسيرة على الوصول إلى أهدافها بدقة حتى في الظروف التي تعيق عمل أنظمة الملاحة التقليدية. كما أن النظام قادر على تنفيذ مهام طيران ذاتية بالكامل وفق مسارات وأهداف محددة مسبقاً، مما يقلل من الحاجة إلى تدخل بشري ويحسن من كفاءة العمليات.

هذه القدرات تجعل KUZGUN أداة قيمة في مجموعة متنوعة من السيناريوهات العسكرية، بما في ذلك الاستطلاع والمراقبة والضرب الدقيق. من الناحية الفنية، يبلغ وزن الإقلاع لنظام KUZGUN حوالي 200 كيلوغرام، ويمكنه الوصول إلى ارتفاع يصل إلى 3500 متر. يتميز النظام بسرعة عالية وقدرة تدميرية كبيرة، مما يجعله مرشحاً قوياً للعب دور رئيسي في العمليات الاستراتيجية. يعكس تطوير هذا النظام التزام تركيا بتعزيز قدراتها الدفاعية وتطوير صناعاتها العسكرية المحلية.

ومن المتوقع أن يكون KUZGUN إضافة قيمة إلى ترسانة القوات المسلحة التركية، وأن يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. إن القدرات المتقدمة التي يتمتع بها هذا النظام، بما في ذلك الدقة والتخفي والمرونة التشغيلية، تجعله سلاحاً فعالاً ضد مجموعة واسعة من التهديدات. كما أن قدرته على العمل في بيئات تشهد تشويشاً إلكترونياً مكثفاً تجعله قادراً على مواجهة التحديات الحديثة في ساحة المعركة.

إن تطوير KUZGUN يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات الدفاعية التركية، ويؤكد على قدرة تركيا على تطوير أنظمة عسكرية متطورة تلبي احتياجاتها الأمنية. ومن المتوقع أن يحظى هذا النظام باهتمام كبير من قبل الدول الأخرى التي تسعى إلى تعزيز قدراتها الدفاعية





TRTArabi / 🏆 9. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تركيا مسيرة قتالية KUZGUN صناعات دفاعية SAHA 2026 ردع استراتيجي حرب إلكترونية أنظمة ملاحة ضربات دقيقة أهداف استراتيجية

United States Latest News, United States Headlines